Epic Games vient d'annoncer un nouveau record impressionnant pour son Battle Royale à succès : plus de 350 millions de joueurs se sont inscrits sur le jeu depuis son lancement en 2017. Cela représente pour le mois d'avril plus de 3,2 milliards d'heures de jeu cumulées !

Alors que l'on pensait Fortnite en difficulté cette année après un début de saison en demi-teinte et l'arrivée de nouveaux concurrents sérieux, Epic Games a décidé de couper court à toute rumeur en publiant ce chiffre astronomique d’inscriptions. C'est tout de même 100 millions de comptes en plus que l'année passée à la même époque et cela prouve que le titre se porte à merveille.



Ceci dit, l'éditeur s'est bien gardé de communiquer sur le pourcentage de joueurs actifs parmi ce chiffre. Ce qui aurait été intéressant pour juger du réel état de santé du Battle Royale d'Epic Games.

Pour fêter cela comme il se doit, un événement spécial va être organisé en jeu : la Fortnite Fête Royale. Après le succès du concert du rappeur Travis Scott il y a quelques jours, c'est au tour des DJs Dillon Francis, Steve Aoki et deadmau5 de prendre le contrôle des platines en direct sur l'écran de la scène principale.

© Epic Games

Les festivités se dérouleront ce samedi 9 mai à 3h00 du matin et auront droit à une rediffusion le jour même à partir de 20h00. Une multitude d'activités seront également proposées comme du vol en planeur dans un parcours aérien, des courses de bateaux ou encore la possibilité de mettre la main sur divers objets (dont le nouveau lanceur de peinture) sur la Place.

Un cadeau cosmétique sera également offert à tous les participants : le dos "Ailes de néon". Réagissant au rythme de la musique, il sera l'accessoire idéal à porter lors de cet événement !



© Epic Games

Cette première édition semblerait en amener d'autres dans le futur, ce qui sera l'occasion de démontrer vos talents de danseur émérite !



Pour vous joindre à la fête, vous devrez sélectionner « Fête royale » dans la liste des modes.