Le circuit Valorant officiel de Riot Games, les Ignition Series, a clôturé hier soir sa treizième manche de la saison avec la Mandatory Cup. Le tournoi, mis en place par le site d'actualité lancé par l'agence de l'influenceur Adrien "ZeratoR" Nougaret, Mandatory, était doté de 15.000€ et a réuni les meilleures équipes actuelles sur le FPS tactique de Riot Games.



© Mandatory

Parmi les 128 équipes au départ de la compétition, le gratin de la scène européenne était bien entendu au départ : G2 Esports, fish123, Ninja in Pyjamas, FABRIKEN, StartedFromCS, ... De nombreux joueurs belges comptaient parmi la masse des compétiteurs présents : David "davidp" Prins (G2 Esports), Adil "ScreaM" Benrlitom (fish123), Kévin "Ex6TenZ" Droolans (StartedFromCS), Thuan "dathuaan" Nguyen (keepYOURskill), Mike "Aegis" (keepYOURskill), ...

Nos compatriotes auront connu des fortunes diverses au cours de ce tournoi. Les deux joueurs du mix "keepYOURskill" ont été éliminés au stade des 32èmes de finale face aux Suédois de la team Bonk (13-3). Même résultat pour Ex6TenZ qui a subi la foudre de forZe et a dû quitter la compétition par la petite porte (13-7).



© Riot Games

Alors que nos deux meilleurs représentant actuels, David "davidp" Prins et Adil "ScreaM" Benrlitom, se sont facilement débarrassés de leur concurrent respectif lors de ce tour, on les imaginait une nouvelle fois bien partis pour atteindre les sommets de cette Mandatory Cup. Malheureusement, et contre toute attente, fish123 va se faire surprendre 13 à 6 face à l'équipe TBD. C'est donc à une place inhabituelle pour lui que ScreaM va être éliminé de la compétition !

Heureusement, notre pays a pu compter sur l'homme en forme du moment, davidp, pour hisser haut nos couleurs tricolores. Fraîchement officialisé chez G2 Esports, le jeune homme a su faire honneur à la confiance exprimée par ses nouveaux patrons en jouant un tournoi plein. Des victoires face à G.Gang (13-5), Giants Gaming (13-8), Dreamchasers (2-0), BBL Esports (2-0) et Bonk (3-0) vont offrir un nouveau titre à G2 Esports, le troisième consécutif en Ignition Series !

© Mandatory

Grâce à ce nouveau succès écrasant, sans perdre une seule manche durant tout le tournoi, G2 Esports se place désormais au statut de meilleure équipe européenne sur Valorant et endossera à l'avenir le statut de favori dans ses futures compétitions.