Le circuit officiel de Riot Games dédié à Valorant, les Ignition Series, a conclu hier soir sa septième manche européenne de la saison. Toujours sur invitation, elle a rassemblé les quatre meilleures équipes actuelles du Vieux Continent autour d'un cashprize de 50.000€ !



Organisé par la société danoise RFRSH Entertainment, le tournoi s'est donc joué en comité restreint. Les organisateurs ont en effet misé sur la qualité plutôt que la quantité en invitant seulement quatre structures pour sa nouvelle compétition : G2 Esports, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas et FunPlus Phoenix.

Vous l'aurez deviné, nos deux meilleurs compatriotes évoluant sur Valorant étaient de la partie avec leur équipe respective : David "davidp" Prins (G2 Esports) et Adil "ScreaM" Benrlitom (Team Liquid). Si le premier faisait partie de l'écurie favorite à la victoire finale, le second semble avoir du mal à imposer son jeu depuis son arrivée dans la Team Liquid.

Ce BLAST Twitch Invitational s'est joué dans un arbre à double élimination et au meilleur des trois manches (BO3) jusqu'à la grande finale jouée, elle, en BO5.



Chance du tirage, les équipes de nos deux compatriotes ne se sont pas rencontrées lors du premier tour. Si G2 Esports s'est facilement débarrassé des Ninjas in Pyjamas (13-6 sur Ascent et 13-7 sur Haven) pour passer en finale du Winner Bracket, les choses se sont moins bien déroulées pour la Team Liquid. Une défaite 0 à 2 (7-13 sur Split et 8-13 sur Bind) va contraindre ScreaM et ses équipiers à descendre dans le Loser Bracket.

Malgré une belle première victoire face à NiP (13-5 sur Ascent et 13-9 sur Haven), la Team Liquid finira par se faire éliminer à la troisième place par FunPlus Phoenix (11-13 sur Ascent et 11-13 sur Bind). C'est un nouveau revers de la part de la Team Liquid, cette dernière n’ayant toujours pas accroché le moindre succès à son palmarès depuis son arrivée sur le FPS de Riot Games.



© RFRSH

Du côté de chez G2 Esports, une victoire facile (13-3 sur Split et 13-3 sur Ascent) face à FunPlus Phoenix en finale du Winner Bracket va lui offrir une nouvelle grande finale en Ignition Series.

Après leur victoire face à la Team Liquid, ce sont ces mêmes joueurs de chez FunPlus Phoenix qui se sont à nouveau dressés face à l'équipe de Davidp, mais en grande finale cette fois ! Avec une manche de retard suite à leur remontée de l'arbre inférieur, et au vu du déroulement de leur précédente rencontre, on pouvait logiquement s'attendre à un nouveau match à sens unique en défaveur de Kirill "ANGE1" Karasiow (FunPlus Phoenix) et ses équipiers.

Heureusement pour le spectacle, la débâcle attendue n'a pas eu lieu et FunPlus Phoenix a offert une résistance de tous les instants face à son adversaire. Les deux équipes se sont rendu coups pour coups et ont dû batailler jusqu'à l'ultime manche de la rencontre pour déterminer le vainqueur !

C'est finalement G2 Esports qui parviendra à s'imposer au bout du suspense, 3 à 2, empochant là son sixième titre officiel (sans compter celui remporté sous la dénomination "Team Mixwell") lors d'une manche européenne des Ignition Series. Coup de chapeau néanmoins à leur adversaire du jour qui aura su faire douter la meilleure équipe actuelle sur le jeu !