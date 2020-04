Le Vieux Continent connait enfin son nouveau champion printanier sur League of Legends ! G2 Esports a écrasé, hier soir, Fnatic et son Belge Gabriël "Bwipo" Rau sur le score de 3 à 0.



Le League of Legends European Championship (LEC) a clôturé son Spring Split 2020 par la finale que tout le monde attendait depuis le début de la saison. G2 Esports, champion en titre et finaliste de la coupe du Monde 2019, a affronté la structure emblématique Fnatic et ses sept titres dans la compétition.



Les deux équipes, après s'être livrées un duel à distance lors de la saison régulière, ont connu un parcours bien différent lors de la phase de play-offs !

G2 Esports va en effet chuter dès le premier tour face aux impressionnants MAD Lions (coachés par le Belge Christophe "Kaas" van Oudheusden) ! Les vainqueurs de la saison régulière ont donc été contraints de passer par le Loser Bracket afin d'espérer continuer l'aventure. Deux victoires sur le score de 3 à 1 face à Origen puis MAD Lions va finalement propulser les joueurs en grande finale de ce Spring Split.

De son côté, Fnatic aura connu des play-offs plus sereins en se qualifiant sans encombre pour la finale en battant Origen (3-1) puis MAD Lions (3-0). Suite à l'écart de conduite de leur adversaire du jour, la structure pouvait espérer réaliser l'exploit en finale.

© LEC

Au terme de trois parties endiablées, c'est finalement G2 Esports qui va remporter le titre de champion de ce Spring Split 2020, s'offrant ainsi un triplé historique en LEC nouvelle formule : Spring Split 2019, Summer Split 2019 et Spring Split 2020 ! La structure égale au passage les sept titres de Fnatic en LEC/LCS.



Par conséquent, Gabriël "Bwipo" Rau, l'excellent top laner belge de chez Fnatic, a dû se contenter pour la deuxième fois d'affilée de la seconde place dans cette compétition.



La rivalité entre les deux équipes est en tout cas renforcée et promet une fin de saison dantesque !