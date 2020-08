La sixième étape européenne du circuit officiel de Valorant, les Ignition Series, s'est jouée ce week-end à l'occasion du LVL Clash 2. Seize des meilleures équipes du Vieux Continent s'y sont affrontées durant deux jours afin de se partager les 15.000€ mis en jeu !



© LVL

Organisée par le centre de loisirs esportifs "LVL", situé à Berlin et dont G2 Esports est la structure résidente, la compétition a une nouvelle fois fait le plein de participants en invitant des équipes de renom telles que la Team Liquid, BIG, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, FunPlus Phoenix, ...



Parmi la masse des joueurs présents, trois de nos compatriotes comptaient porter haut les couleurs de notre pays : Adil "ScreaM" Benrlitom (Team Liquid), David "davidp" Prins (G2 Esports) et Sammy "iDex" Van de Weghe jouant les remplaçants de luxe chez Giants Gaming.

Les seize formations ont tout d'abord été versées dans quatre poules différentes, jouées sous le format GSL et en une manche gagnante (BO1). Seules les deux meilleures équipes de chaque poule étaient envoyées en playoffs afin d'y disputer le titre.

© LVL

Malheureusement, cette première phase de groupes aura été fatale à la Team Liquid ainsi qu'à Giants Gaming. Les deux écuries, comptant deux des trois joueurs belges engagés dans la compétition, n'auront su faire mieux qu'une victoire pour deux défaites. Ce maigre bilan les laissant à la troisième place finale de leur poule.



Heureusement, et presque comme d'habitude, les choses se sont beaucoup mieux déroulées pour G2 Esports et son Belge. Après avoir roulé sur leurs adversaires dans le groupe C, les cinq hommes ont poursuivi leur ultra domination lors des playoffs en n'y perdant aucune manche !

Ni Rix.GG, FunPlus Phoenix ou Bonk en grande finale n'auront su faire trembler G2 Esports. Une ultime victoire 2 à 0 va offrir un nouveau titre à la structure, le cinquième consécutif dans les manches européennes des Ignition Series.



© LVL

Malgré la progression de certaines structures, personne ne semble encore arriver à la cheville de notre compatriote et de ses équipiers.

Ne cherchez plus, G2 Esports est bel et bien la meilleure structure européenne actuelle sur le FPS de Riot Games !