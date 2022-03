Mauvaise nouvelle

Avant de commencer ce major, la scène a subi la perte d’une des équipes dont on attendait beaucoup pour ce second major de la saison. Il s’agit du représentant du Moyen-Orient, Sandrock Gaming. À la suite d’un problème de VISA pour rentrer sur le territoire Nord-américain, les joueurs n’ont pas pu prendre part au tournoi. Ceci a été confirmé par le twitter de RLesport le jour même du début de la compétition :

Parcours presque sans faute

De plus, un problème interne à l’organisation a poussé le départ de, son CEO, ainsi que le départ des joueurs. A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas sous quel nom les anciens joueurs devont concourir.

Après une phase de groupe maitrisée, dont une victoire 3-2 contre les vainqueurs du précédent major BDS, les joueurs de G2 esports ont continué leur lancée avec des victoires 4-2 face à FURIA et 4-1 face à Spacestation Gaming afin d’atteindre la finale. Leur seule défaite est arrivée durant cette finale où ils perdent 3-4 le premier BO7 face à Team Queso, forçant un « bracket reset » (NDLR : l’équipe venant du tableau des perdants doit gagner 2 BO7 afin de remporter le tournoi). Ils gagnent ensuite 4-2 le dernier BO de ce major, remportant ainsi le tournoi.

Grâce à cette victoire, ils remportent un gros cashprize ainsi que de nombreux points pour la qualification pour les Worlds d’août, et dépassent notamment The General NRG au classement général pour la première fois de la saison.

Dernier espoir européen

#VAMOSQUESO ! Contrairement au major d’automne, les européens se sont fait malmenés durant ce tournoi. Après un avantage 4-2 en confrontations directes NA-EU en faveur des Américains et un upper bracket constitués de 3 équipes NA et une équipe SAM (sans équipe européenne donc), les chances de remporter le tournoi pour les européens furent minces.

C’était sans compter sur les joueurs de Team Queso (Joyo, Rise, Vatira et le coach Nick) qui réalisèrent une performance remarquable, enchainant 5 victoires en lower bracket et ce notamment contre les grosses écuries américaines que sont The General NRG, Faze Clan et Spacestation Gaming.

Ils finissent par atteindre la finale contre G2 esports comme expliqué plus tôt, permettant ainsi une finale NA vs EU non sans rebondissement, comme cette (ces) action(s) lors du premier BO7 :

Comme on peut le voir, le public a certainement aidé G2 à aller chercher la victoire .

MVP et major de printemps

Le MVP du tournoi a été décerné à Atomic, le joueur de G2 pour ses performances tout au long de la compétition.

© Twitter

On retiendra tout de même la prestation de Rise de Team Queso sans qui ils n’auraient surement été aussi loin.