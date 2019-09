Gaël Monfils, talentueux tennisman, est également un féru d'eSport. Il a accordé une interview au quotidien L’Équipe dans laquelle il dit tout le bien qu'il pense du sport virtuel.

Le Français explique s'être toujours intéressé à la scène de l'eSport et en particulier aux compétitions de Magic ou de Counter-Strike. Il s'était même laissé tenter par le maintenant traditionnel League of Legends mais auquel il a préféré ne pas investir trop de temps, par peur de devenir accro.

Selon lui, il n'y a pas d'hésitation à avoir: les joueurs d'eSport sont également de vrais sportifs: "Je suis assez bluffé par le niveau des gars. Leur niveau d'exigence les pousse à se surpasser, ils font souvent preuve d'une concentration incroyable, sans parler de l'effort de réflexion que nécessitent la plupart des gros jeux esport. Ça me fait un peu sourire quand on se pose la question de savoir si ce sont de 'vrais' sportifs, il n'y a qu'à voir la gestion de l'adrénaline. Pour avoir passé du temps avec des pros, c'est vraiment impressionnant !".



Il trouve d'ailleurs que les critiques concernant le manque de "spectacle" de l'eSport sont infondées.



"C'est un peu comme le supporter de foot qui va se demander pourquoi un joueur de son club va rater un penalty, 'je l'aurais jamais raté, comment il a manqué ça etc.' Sur FIFA c'est pareil : le mec qui bat ses cinq potes sans pression pense que c'est un diable et qu'il ferait mieux que le joueur esportif. Parce que trop souvent les gens pensent que les professionnels sont arrivés là juste parce qu'ils passent leurs journées sur le jeu, en oubliant le talent et le travail derrière. Mais en compétition c'est différent : essayez de tirer le penalty, vous verrez. Après, c'est vrai que c'est moins spectaculaire qu'un jeu pensé pour l'eSport. Mais pour en revenir à FIFA, les mecs que j'ai pu voir en compétition sont monstrueux, ils ont absolument tout étudié du jeux".



Lui-même un joueur passionné



Gaël Monfils est lui-même un excellent joueur du jeu "Lords Mobile" où il est classé numéro 1 en France et parmi les meilleurs mondiaux.



"J'adore ce jeu, en ce moment je ne joue qu'à ça. Pendant les compétitions, je freine un peu bien sûr, mais je trouve toujours un moment. Sur Lords Mobile, il y a des conquêtes à certaines heures et ça tombe parfois pendant la nuit donc c'est mort. En revanche, quand je n'ai pas de tournoi, je n'oublie pas de mettre le réveil pour ne rien rater d'important. En ce qui concerne ma façon de jouer, je suis très agressif, un peu à l'opposé de ce que je montre sur un court de tennis où je défends beaucoup. Quand j'ai commencé à bien comprendre le jeu et avoir un bon niveau, j'ai dit à Gilles Simon qu'on devait créer notre propre guilde. Nous sommes les lanceurs, on se partage le rôle en fonction de nos disponibilités, aidés aussi par nos amis respectifs dont certains ont commencé l'aventure avec nous".

A la question de savoir s'il compte investir dans l'eSport à l'avenir, le tennisman botte en touche: "Je planche en effet sur un projet en corrélation avec l'eSport en ce moment. Mais je ne peux vraiment pas en dire davantage, je communiquerai prochainement à ce sujet".