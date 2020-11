La gent féminine, souvent grande oubliée des compétitions esportives, a eu l'occasion ce week-end de se mettre en avant lors de l'Ambush Female Autumn Cup.

La compétition, organisée par la structure danoise Ambush Esport, met un point d'honneur chaque année à offrir un peu de médiatisation aux quelques équipes féminines de la scène esportive mondiale. Trois tournois ont eu lieu cette année et ont réuni entre huit et seize équipes, à chaque fois autour d'un cashprize de 1.500€.



Pour cette édition automnale, dix équipes invitées et six qualifiées se sont donc retrouvées le temps d'un week-end afin de s'affronter et se jauger par rapport à la concurrence. Tous les grands noms de la scène féminine étaient présents : Galaxy Racer Female, Copenhagen Flames Female, Izako Boars Ladies, Giants Gaming Female, ...



© Ambush Esport

Deux joueuses belges étaient de la partie avec leur équipe respective : Kelly "KllyVe" Verhaegen avec Galaxy Racer Female et Mirte "Moraltis" Horemans avec Percivux. Si cette dernière ne nourrissait pas de réels espoirs de victoire, "KlyyVe", en revanche, faisait partie de l'équipe ayant remporté l'édition précédente du tournoi.

Les joueuses ont tout d'abord été divisées en quatre poules égales afin de tenter d'y accrocher une des deux premières places et leur ticket en playoffs. Comme prévu, "Moraltis" et ses équipières n'ont pas fait le poids face à leurs adversaires du groupe D et seront éliminées à ce stade de la compétition avec trois défaites en autant de rencontres.



© Liquipedia

Les choses se sont mieux déroulées du côté de l'autre joueuse belge puisque Galaxy Racer Female va terminer facilement en tête du groupe A en restant invaincu.



Les playoffs qui s'en sont suivis ont eu l'air d'une balade de santé pour notre compatriote et ses équipières puisque trois victoires (16-8 contre HaLKoooo, 2-1 contre Izako Boars Ladies et 2-0 en finale contre NOFEAR5) vont offrir le doublé aux cinq joueuses.



Une nouvelle victoire qui rapporte 1.000€ à Galaxy Racer Female mais qui confirme surtout sa place de meilleure équipe féminine de la scène CS:GO actuelle !