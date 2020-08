La discrète Game Fist a su se faire un nom au fil des années sur la scène compétitive du Benelux. Ayant déjà fait ses preuves sur Counter-Strike : Global Offensive en remportant notamment la saison 31 de l'ESEA Intermediate et en atteignant la finale du défunt ESL Proximus Championship, la structure belge a aujourd'hui décidé de se lancer un nouveau défi, sur Call of Duty cette fois !

Afin de répondre à ses exigences et mettre toutes les chances de son côté pour cette nouvelle aventure, Game Fist a décidé de s'attacher les services d'une line-up déjà active sur la scène internationale sous le nom de "£10s Squaddy". L'équipe, déjà très compétitive, est composée du Belge Mike "MeeBow" Bogaerts, des Britanniques Joshua "Caprillux" Harding, "RyBeams", Emily-Rose "Emilia" Worrall et du Polonais "Climate".

La particularité de ce cinq est d'être emmené par une joueuse, "Emilia", qui a énormément d'expérience pour avoir participé à plusieurs manches du circuit Challenger sur Call of Duty.

Les joueurs vont en tout cas avoir du pain sur la planche pour leur première sortie officielle sous les couleurs de Game Fist puisque c'est la grande finale du circuit des Call of Duty Challengers 2020 qui les attend ! Trente-deux équipes s'y affronteront afin de se départager les 200.000$ mis en jeu !

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y voir en action deux autres Belges : Bjarne "Denza" Sleebus (Team WaR) et Jens "Jxnz" De Backer (Team Vertex). Si ce dernier et son compatriote MeeBow ne devraient pas jouer le haut du classement, Denza et la Team WaR seront en revanche les grandissimes favoris à la victoire finale. Rappelons que l'équipe a remporté pas moins de dix succès au cours du championnat !

Rendez-vous donc dès ce samedi 15 août pour admirer les premiers pas de Game Fist dans la compétition et, espérons-le, le sacre d'un joueur belge !