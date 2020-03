Game Fist a su se faire un nom au fil des années sur la scène compétitive du Benelux. Championne en titre de l'ESEA Intermediate et finaliste du défunt ESL Proximus Championship, la structure belge a officialisé l'arrivée d'une nouvelle équipe CS:GO.



Le mercato de l'entre-saison a été agité sur la scène Counter-Strike : Global Offensive belge. Après le retour aux affaires de Sector One et Timeout Esports, c'est au tour de Game Fist de présenter son nouveau cinq de base pour la saison 2020.



En effet, malgré une année 2019 plus que réussie pour la structure, sa prolifique équipe CS:GO avait décidé de se séparer, chaque joueur voulant tenter sa chance ailleurs. C'est ainsi que l'on a, par exemple, pu voir son capitaine Daniel "smogger" Adgamov poser ses valises chez Timeout Esports.



Avec le retour de la Kayzr League et de l'ESL Benelux Championship, la structure se devait de retrouver des joueurs compétitifs et expérimentés pour tenter de continuer sur sa lancée. Après plusieurs semaines de recherche, Game Fist a finalement trouvé chaussure à son pied et a annoncé les cinq joueurs qui la représenteront pour cette nouvelle saison.

Les Néerlandais Jamie "luosrevo" Lammers (ex-mCon esports) et Tim "shaGGy" Plompen (ex-Vanguard) accompagnés des Belges Artur "xLeee" Li (ex-One One), Nasrat "Infernal" Shafaq (ex-One One) et Nicolas "v1d" De Grove (ex-Game Fist) défendront désormais les couleurs de Game Fist.



© Benjamin Meulemans

Ayant tous fait un ou plusieurs passages dans des équipes du subtop belge, ces joueurs pourraient très vite venir titiller les meilleures équipes belges s'ils arrivent à trouver une certaine cohésion et à élever le niveau de jeu de l'équipe par leurs capacités individuelles.

Ils devront en tout cas très vite se mettre dans le bain puisque l'équipe participera à la prochaine Kayzr League et tentera de se qualifier pour la nouvelle saison de l'ESL Benelux Championship.