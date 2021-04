Toujours chamboulée par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, la Gamers Assembly a tout de même lancé sa saison 2021 ce week-end avec une édition disputée entièrement en ligne.



Sept compétitions ont été créées pour l'occasion dont les traditionnels tournois de League of Legends, Fortnite (trio et créatif), FIFA, Rocket League et Trackmania. Les joueurs libres n'ont pas été oubliés avec un tournoi créé spécialement pour eux et leur proposant différents défis. Cerise sur le gâteau, l'événement accueillait cette année la finale française du Red Bull Campus Clutch, la compétition Valorant dédiée au monde estudiantin !

© Gamers Assembly

La Gamers Assembly ne pouvant réunir physiquement, comme à l'habitude, les centaines de joueurs qui s'y pressent chaque année, les organisateurs ont dû trouver des parades afin de proposer un contenu de qualité aux nombreux spectateurs présents sur les différentes diffusions mises en place. C'est ainsi, par exemple, que des duplex ont été réalisés dans la ville avec des influenceurs et des élus locaux.



De nombreuses personnalités du monde esportif se sont également relayées afin de commenter les diverses compétitions et ainsi tenter de faire vivre, à distance, l'événement du mieux possible.



Comme lors de chaque édition, de nombreux Belges ont pris part aux différents tournois. Nous avons notamment pu y voir en action des joueurs tels que Téo "Octomalus" Bertiau sur League of Legends, François "Artyrus" Authom, Wagner "Eversax" Benjamin et Ludovic "Faykow" Soyez sur Rocket League, Matthias "MatthaX" Rousselet accompagné de Thomas "Optimum" Vidic, Elias "ZayroR" Bray et Sébastien "sese0750" sur FIFA 21 et enfin, sur Fortnite, "WarreKech" en équipe avec "Essitam".



Malheureusement, nos compatriotes n'auront pas réellement brillé cette année. Voici les principaux résultats des joueurs belges engagés :

League of Legends

Téo "Octomalus" Bertiau (GameWard Academy) : top17-24

Rocket League



François "Artyrus" Authom et Wagner "Eversax" Benjamin (2 fries and 1 baguette) : 4èmes

Ludovic "Faykow" Soyez (Team WMB) : éliminé en qualification

FIFA 21



Matthias "MatthaX" Rousselet (Team WanteD) : éliminé en qualification

Elias "ZayroR" Bray (netgenesports) : éliminé en qualification

Thomas "Optimum" Vidic (Team Apero) : éliminé en qualification

Sébastien "sese0750" (Team Apero) : éliminé en qualification

Uliks "UL-Cr7" Polloshka : éliminé en qualification

Fortnite trio



"WarreKech" et "Essitam" : 19èmes (après avoir remporté le Heat 1 devant 981 trios)

Cette première édition de l'année n'a donc pas souri à nos compatriotes, malgré quelques belles surprises sur Fortnite et Rocket League.



Mais soyons certains que ceux-ci reviendront plus forts, plus nombreux et plus déterminés que jamais lors de la prochaine édition de la Gamers Assembly Online, les 5 et 6 juin prochains !