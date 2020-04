Il y a quelques semaines, en raison des restrictions annoncées par le gouvernement français en vue d'éradiquer la propagation du coronavirus, les organisateurs de la Gamers Assembly avaient été contraints d'annuler leur LAN. Une telle décision de la part d'un des piliers de l'esport en France a évidemment impacté la communauté, qui a perdu là une nouvelle compétition d'envergure cette saison.



Après réflexion et de nombreux ajustements, l'organisation a finalement pu annoncer le retour de la LAN, mais exclusivement en ligne et sur deux disciplines uniquement. Fortnite en duo et Rocket League ont donc été choisis pour cette édition extraordinaire.

C'est du 11 au 13 avril que les joueurs ont pu prendre part à cette Gamers Assembly. De nombreux Belges étaient au départ des différents tournois, dont notamment Howard "Noward" Castiaux, Evan "DRG" Depauw, Thomas "WaZz" Lebrun sur Fortnite et Ludovic "Faykow" Soyez sur Rocket League.

© Gamers Assembly

Le tournoi Fortnite, sponsorisé par Epic Games, s'est joué en duo et d'abord au meilleur des douze manches. Près de 300 duos s'étaient inscrits à l'événement et se sont affrontés lors de deux jours de qualification afin de déterminer les 50 meilleurs d'entre eux qui ont eu la chance de participer à la grande finale du troisième jour. Celle-ci a alors été jouée sur 6 manches et a récompensé les quatre meilleures équipes avec un cashprize de 10.000€.

Deux joueurs belges ont réussi à terminer dans le top20 de la compétition. "Naekoz", sur une belle série en FNCS, était accompagné pour l'occasion d'un finaliste des championnats du monde 2019 de Fortnite : le Français Rohan "Robabz" Baboulai. La synergie s'est manifestement très vite faite puisque les deux jeunes hommes ont réussi à accrocher une très belle onzième place finale.

Un peu plus loin, à la 19ème position, on a pu retrouver "Noward" et son binôme des FNCS "xsweeze". Malgré une vingtaine d'éliminations en finale, les deux joueurs n'ont pas su suivre le rythme et accrocher le wagon de tête.



© Gamers Assembly

Sur Rocket League, l'équipe "WithMyBoyzs" et son Belge Ludovic "Faykow" Soyez ont survolé leur poule pour atteindre l'arbre final du tournoi. Après un départ maitrisé, les trois hommes seront envoyés en Looser Bracket par Nice Cactus, futur vainqueur de la compétition. Les "WithMyBoyzs" seront finalement éliminés au septième tour après une défaite 2 à 1 face à Servette Geneva Esports.



Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, les organisateurs ont déjà annoncé la tenue d'une "Respawn Edition" les 12 et 13 septembre prochains au parc des expositions de Poitiers (France). L'occasion pour la communauté de joueurs de se retrouver et de partager à nouveau leur passion du sport électronique après ce début d'année compliqué.