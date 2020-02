Présente sur Teamfight Tactics, Rainbow Six, League of Legends et Fortnite, la structure française GameWard prend de plus en plus de place sur la scène esportive de l'Hexagone.

GameWard est un projet ambitieux et qui tient la route depuis deux ans. Montrant une communication professionnelle et un encadrement de ses équipes dignes des plus grands, la structure a franchi de nouveaux paliers en 2019 afin de continuer sa progression de manière optimale cette année encore.

Après l'arrivée de l'ancien tennisman, Julien Benneteau, au poste de directeur sportif, la signature de nouveaux sponsors et un partenariat inédit avec la ville de Boulogne-Billancourt où GameWard a posé ses valises dans un tout nouveau centre d'entrainement, la structure a aujourd'hui tout d'une grande et va certainement jouer un rôle important sur la scène esportive française dans les années à venir.

© GameWard

Tout cela a évidemment de quoi attirer l'attention de la communauté et il est donc logique, après avoir lancé un appel à candidature en octobre dernier dans le but de recruter des joueurs Fortnite, que des centaines de joueurs aient envoyé leur meilleur dossier afin de tenter de se faire repérer.

Des 300 candidatures, seules quelques-unes auront passé la première étape de recrutement et auront permis aux candidats sélectionnés d'accéder à une période de test dans l'équipe. C'est le cas du Belge Thomas "WaZz" Lebrun.

Le jeune homme, à la base créateur de contenu Fortnite sur YouTube, s'est lancé de manière compétitive dans le jeu il y a environ un an. Ayant pour ambition de devenir professionnel et d'intégrer une équipe présentant les mêmes ambitions et valeurs que lui, "WaZz" a commencé un entrainement rigoureux et sérieux afin de mettre toutes les chances de son côté.



Trop souvent déçu par la mentalité d'autres joueurs, il va longtemps préférer le jeu en solo. Jusqu'à tomber un peu par hasard sur le Français Clément "Reptenn" Bondioli avec qui il va se nouer d'amitié et commencer à jouer en duo. Très vite, les deux joueurs se rendront compte de leur potentiel commun.



C'est donc tout naturellement que pendant sa phase de test, notre compatriote va vanter les louanges de son équipier et de leur complémentarité. GameWard va alors prendre la sage décision de recruter les deux joueurs. La structure se paye ainsi le luxe d'intégrer un duo performant, stable et très ambitieux !



"Je suis vraiment fier de rejoindre GameWard. Pour moi, être ici, c’est déjà une victoire. Mais je me lève chaque matin avec l’envie de prouver que je peux devenir l’un des meilleurs sur Fortnite. Les compétitions démarrent bientôt et j’espère y porter haut les couleurs du club."

Thomas "WaZz" Lebrun

Les deux hommes rejoignent ainsi les Français Nathan "Driik" Pelletier et Paul "Skewden" Vilbert, déjà en place dans l'équipe Fortnite. Ils seront coachés et encadrés par un autre Français : Gaëtan "Nounours" Godin.



© GameWard

On leur souhaite bonne chance pour la suite de leur jeune carrière et ne manquerons pas de suivre les futurs résultats de notre compatriote.