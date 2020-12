La société belge META, en collaboration avec Ubisoft, lançait mi-octobre les qualifications de sa toute nouvelle compétition.

Appelée "Rainbow Six Siege Benelux Cup", celle-ci avait pour objectif de réunir les meilleures équipes du Benelux autour d'un cashprize de 10.000€.



C'est donc ce week-end, après deux qualifications et plus d'un mois de compétition principale, que la première saison de cette Rainbow Six Siege Benelux Cup s'est achevée par sa grande finale opposant les deux meilleures structures du tournoi.

Mais avant de pouvoir prétendre au titre et ses 4.000€, les huit équipes (trois invitées et cinq qualifiées) ont d'abord dû se départager dans une phase de poules jouée dans un arbre à double élimination. Seules les deux meilleures des deux groupes se qualifiaient pour la phase de playoffs de la compétition. Celle-ci était alors jouée dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches.

Lors de la première étape de cette R6S Benelux Cup, ce sont Aethra Esports, Team Zoned, GAMMA GAMING et Passion qui auront su brillamment se qualifier pour la suite du tournoi.



© Ubisoft / META

Les demi-finales de la compétition n'auront été qu'une simple formalité pour les deux équipes favorites. Aethra Esports, récent vainqueur de la JBL Cup sous le nom "Grouchy Warriors", est venu à bout de Passion 2 à 1 (7-2 sur Villa, 6-8 sur Coastline et 7-3 sur Clubhouse). L'équipe, composée de joueurs belges, turcs et néerlandais, a été rejointe en finale par GAMMA GAMING.

Les ex-LowLandLions, champions en titre de la Rainbow Six Benelux League, n'ont en effet fait qu'une bouchée de la Team Zone : 7-1 sur Oregon et 7-1 sur Coastline. Une victoire éclair qui a donc offert une ultime finale cette année aux hommes de Leon "Leonski" Snikkers.

Cette dernière s'annonçait d'ailleurs haletante entre les deux équipes en forme de cette fin d'année !



© Ubisoft / META

C'est GAMMA GAMING qui a lancé les hostilités en remportant la première manche de ce BO3, 7 à 3 sur Coastline. Alors que l'on voyait la structure réaliser le doublé coupe/championnat, Aethra Esports a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs en égalisant lors de la seconde manche, 8 à 7 sur Villa.

Les deux équipes ont donc dû s'en remettre à la manche décisive afin de connaitre le grand vainqueur de cette première saison. C'est finalement GAMMA GAMING, grâce à un ultime succès 7 à 5 sur Theme Park, qui remportera le dernier titre de la saison pour le Benelux.

L'équipe a notamment pu compter sur son Belge, Dean "Avaiche" Groenen, qui s'est offert le luxe de remporter deux titres de MVP dans la compétition !



GAMMA GAMING s'est donc placé en tête de tous les podiums de cette Rainbow Six Siege Benelux Cup et a une nouvelle fois prouvé qu'elle était la meilleure structure actuelle du subtop Rainbow Six Siege au Benelux.