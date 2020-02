Après les frères Griezmann, c'est au tour de l'attaquant gallois du Real Madrid de s'investir dans le sport électronique. Il vient d'officialiser l'ouverture de sa structure compétitive.

L'année 2020 vient à peine de commencer et est pourtant déjà secouée par quelques nouveautés de choix. Deux semaines après l'arrivée officielle d'Antoine Griezmann et de son frère sur la scène esportive, c'est au tour d'un autre footballeur professionnel de se jeter dans le grand bain.



Gareth Bale, en collaboration avec 38 Entertainment (groupe lancé pour l'occasion et destiné à attirer des sportifs de haut niveau vers le milieu esportif), lance donc officiellement sa structure esportive !

Sous la dénomination Ellevens Esports, cette nouvelle écurie devrait (si l'on se fie à la bannière présente sur leurs réseaux sociaux) accueillir des équipes sur Counter-Strike : Global Offensive, Rocket League et FIFA20.



Trois joueurs ont d'ailleurs déjà été officialisés sur la simulation de football : le Brésilien Pedro Resende, le Britannique Ethan "EthxnH" Higgins et le Gallois Tyler Phillips. Afin de renforcer la visibilité de l'équipe, deux YouTubers ont également intégré l'aventure : Ryan "Its Haber" Haber et Tom "NerdFire" Linnell. Totalisant à eux deux plus de 200.000 followers sur la plateforme, ils seront chargés de créer du contenu vidéo pour la structure.



© Ellevens Esports

Les joueurs vont tout de suite avoir la chance de se mettre en évidence sous leur nouveau maillot puisque Pedro Resende et Ethan Higgins participeront à la FIFA eClub World Club le week-end prochain. Si l'annonce officielle n'a été dévoilée qu'aujourd'hui, les joueurs ont néanmoins déjà eu l'occasion de participer aux FUT Champions Cup précédentes sous les couleurs d'Ellevens Esports.

Reste maintenant à savoir ce que ces joueurs ont dans le ventre et si leur niveau va correspondre à la culture de la gagne de Gareth Bale. De la réussite de ces trois jeunes hommes dépendra certainement l'arrivée d'autres équipes au sein de la structure.