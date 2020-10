Ce n'est pas un scoop, l'esport et les jeux vidéo rencontrent de plus en plus de succès au niveau mondial et les marques l'ont bien compris ! C'est notamment le cas des fabricants de périphériques multimédia qui surfent allégrement sur la vague depuis plusieurs années.



De clavier à coloration LED en passant par les chauffe-mains USB, les joueurs ne savent plus où donner de la tête et du portefeuille afin de rester à la mode.

© Garmin

Aujourd'hui, c'est au tour de la société américaine spécialisée dans les systèmes de navigation par GPS, Garmin, de se lancer dans le grand bain avec sa toute dernière montre connectée. Sous le doux nom de "Instinct Esports Edition", cette dernière vous apportera toutes les fonctionnalités que l'on retrouve habituellement dans ce genre de matériel (tracking sportif, contrôle du sommeil, notification venant de votre smartphone, ...). Mais bien plus encore !

En effet, cette montre est, comme son nom l'indique, orientée gaming et esport. Elle permettra donc à ses heureux possesseurs de récolter différentes données biométriques telles que le pouls, le niveau de stress mais également quelques bonus comme la durée des sessions de jeu.



© Garmin

La grosse innovation de cet objet est la possibilité, grâce au système STR3AMUP! et en connectant votre montre à votre PC via le Bluetooth, d'afficher en direct votre rythme cardiaque à vos viewers !

Si cela semble plus tenir du gadget que de la réelle révolution, cet ajout devrait néanmoins intégrer à terme les différentes compétitions mondiales. Imaginez pouvoir voir l'état de stress de votre joueur préféré dans une action décisive ! De nombreux streamers devraient également tenter l'aventure afin de se démarquer de la concurrence.



© Garmin

Actuellement proposée pour la coquette somme de 299,99€, la Garmin Instinct Esports Edition n'est disponible que dans un unique coloris noir et rouge et affiche une autonomie de 80 heures en mode "esport".