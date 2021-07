GGPoker l'a annoncé sur son Twitter : le site de poker numéro 1 dans le monde (depuis peu) sera désormais accessible aux joueurs belges. Les amateurs de poker pourront s'installer virtuellement aux tables à partir du 31 juillet. Une date loin d'être choisie au hasard... Le lendemain marque le coup d'envoi des WSOP online, les championnats du monde en ligne. En plus d'avoir l'opportunité de s'attabler aux côtés des plus grands joueurs, les Belges pourront désormais prétendre au titre de champion du monde. 33 événements donc 33 chances de décrocher un bracelet. Une grande première pour le poker belge !

L'union online et live qui fait du bien

Le confinement a eu l'effet d'une bombe dans le milieu du poker en ligne. La fréquentation des différents sites a explosé ! C'était moins le cas pour les clubs de poker, priés de fermer leurs portes. De retour, tout doucement, à une vie presque normale, chacun tente de trouver des solutions pour repartir de plus belle. Les clubs, eux, n'ont pas attendu le début du déconfinement pour prendre les choses en mains. Depuis huit mois, cinq clubs se sont unis pour permettre l'arrivée de GGPoker en Belgique;

L'avantage principal pour ces cinq clubs est premièrement la notoriété accordée à leur statut de "partenaire". Ensuite, les joueurs live auront la possibilité, via des tournois qualificatifs, de prendre part à des événements plus importants. Léandro Gaone, responsable de PokerBelgique, se réjouit de cette collaboration : "C'est une superbe opportunité. D'un point de vue de la santé du club, ça va permettre de redynamiser tout ce qu'on avait délaissé ces derniers mois avec le Covid. On va pouvoir investir dans le développement d'une vraie communauté, ce qu'on avait perdu au fil des années avec PokerStars. Les joueurs amateurs pourront être mis en valeur et les événements ne seront que meilleurs".

Ce mardi 31 juillet, jour de lancement officiel, Léandro et les quatre autres clubs organiseront un tournoi où GGPoker s'engage à offrir 50 tickets que les gagnants pourront utiliser en ligne en vue des WSOP. Le summum pour Léandro serait qu'un Belge remporte un des bracelets. Ce serait en tout cas un excellent départ en termes d'image noir-jaune-rouge.