Après 2 séances de qualifications particulièrement suivies avec plus de 200 inscrits, nous pouvons enfin dévoiler les pilotes qui ont réussis à se qualifier pour la grande finale du DH GT Tour sur Gran Turismo 7. Celle-ci aura lieu ce dimanche 29 MAI avec des casteurs qui se trouveront en direct du vrai circuit de SPA-Francorchamps !

Déjà un succès !

Avec 205 inscrits, l’organisation de cette compétition a dépassé les objectifs attendus.



Celle-ci avait été présenté dans l'émission Game In de RTC Liège, partenaire de l'évènement, le 14 Mai dernier.

Deux jours de qualifications étaient planifiés, les 17 et 24 Mai. Objectifs : Atteindre la finale et espérer remporter les 500€ de cashprize !



Sous la supervision des KingBST pour l'aspect pratique, 61 coureurs ont pris part aux qualifications du 17 Mai sur les 109 inscrits, et 59 pilotes le 24 Mai, soit un total de 120 pilotes participants sur les 205 inscrits à l’origine.

Pour rappel, les qualifications avaient lieu sur le circuit de SPA-Francorchamps dans le jeu Gran Turismo 7.

Les qualifiés !

Voici le tableau des meilleurs chronos. Seuls les 15 meilleurs temps pouvaient se qualifier pour la Finale du 29 Mai prochain.



Mais dans ce tableau final, nous savons déjà que le 9e ne pourra participer à la finale. Ceci laisse donc la chance au 16e, s'il est disponible, de prendre sa place.



Les détails seront à voir avec les organisateurs via le canal discord de Lan-Area et un mail sera envoyé à chaque qualifié ce jeudi 26 Mai pour les aspects pratiques de la finale.

La Finale

Félicitations aux qualifiés !Lesdes autres coureurs sont disponibles via Lan-Area, coordinateur de l'évènement, à l'adresse suivante : https://www.lan-area.be

La finale pourra être suivie sur le Twitch de la DH / Lan-Area ce Dimanche 29 Mai à partir de 16h00.



Pour l'occasion, les casteurs retransmettront depuis le VRAI circuit de SPA-Francorchamps.

( les joueurs restent en ligne mais nous imaginons une seconde édition avec une finale au circuit )



Des cadeaux sont prévus pour les téléspectateurs et notamment, gracieusement offert par le circuit lui-même :

Des goodies à l'effigie du circuit de SPA

5 places pour les 24H de SPA EWC Motos du 2 au 5 juin

5 places pour le BENELUX World RallyCross de Spa Francorchamps les 8 et 9 octobre

La DH vous proposera également quelques goodies aux couleurs du jeu Gran Turismo durant la rediffusion.