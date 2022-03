On vous en parlait récemment , les évènements qui se passent actuellement en Ukraine chamboulent la scène esport internationale.

L'équipe Ukrainienne des NAVI, probablement la meilleure équipe CS:GO au monde, Tweetait d'ailleurs ceci le 1er mars :



Communiqué RIOT

Ce 5 mars 2022, Riot Games publiait un communiqué qui disait ceci :

La guerre en Ukraine a provoqué une crise humanitaire. Depuis le début, des joueurs du monde entier nous ont dit qu'ils voulaient apporter leur aide, et nous aussi.

Du 5 au 12 mars , tous les bénéfices des ventes de battle pass pour VALORANT, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics et Wild Rift, ainsi que la nouvelle ligne de skin Bee dans League of Legends, seront reversés pour soutenir les efforts de secours humanitaire dans la région. .

En plus de la collecte de fonds soutenue par les joueurs, Riot fera un don de 1 million de dollars à trois organisations humanitaires à but non lucratif :

Corps médical international

Médecins Sans Frontières

Croix-Rouge polonaise

Tous les bénéfices des dons de Riot et de la collecte de fonds des joueurs soutiendront directement l'aide humanitaire en Ukraine et dans d'autres zones touchées.

Nul doute que cette période laissera une trace indélébile dans le futur de l'esport mondial.