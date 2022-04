Un véritable accro du coaching virtuel. Voilà comment on pourrait qualifier le Polonais Pawel Sicinski. Ce dernier vient de battre le record du monde de la plus longue partie sur Football Manager, ce fameux jeux où tout joueur se mue en véritable coach et gère son équipe et bien plus encore.

Le fan de Football Manager a démarré la partie le 4 janvier 2018. Il a alors débuté avec le club polonais de l’UEFA Grassroots C. Il restera durant 416 saisons avant de rejoindre les couleurs d’Helsingborgs IF, en Suède, avec qui il évoluera jusqu'au 18 mai 2434.

Cela représente 9001 heures de jeu. Au total, il a remporté 1258 trophées, inscrit 58.900 buts et disputé 22.300 matches.

L'ancien recordman mondial, un certain Sepp Hedel, avait passé la bagatelle de 333 années virtuelles dans le jeu.

Pawel Sicinski a réagi via son compte Twitter à ce nouveau record mondial : "C’est une passion et un amour pour le football. Mais certaines personnes ne le comprendront pas, car seuls ceux qui l’aiment savent ce que je ressens !"