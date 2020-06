Quelques semaines seulement après le départ de notre compatriote Laurent "Crapelle" Patriarche, Rogue vient d'annoncer la fin de sa collaboration avec son capitaine et dernier Belge de l'équipe Rainbow Six : Valentin "risze" Liradelfo.

La structure américaine, possédant son siège européen en Allemagne, connait une mauvaise passe pour son équipe Rainbow Six Siege. Depuis son titre de championne d'Europe acquis au mois d'avril, cette dernière n'est plus que l'ombre d'elle-même et semble avoir du mal à retrouver son niveau du début d'année.

© Rogue

La perte de son coach à succès n'est certainement pas étranger à tout cela mais n'explique néanmoins pas une telle méforme de certains éléments. On possède aujourd'hui un peu plus de réponses à tout cela suite à l'annonce du départ de notre compatriote, Valentin "risze" Liradelfo. Le capitaine emblématique de l'équipe, considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs européens, a été partie prenante des nombreux titres récoltés par cette line-up au fil des saisons.

Cette annonce semble donc révéler un certain malaise des cinq hommes depuis leur arrivée chez Rogue, celui-ci poussant même les joueurs à se séparer malgré les bons résultats engrangés !

Dans un TwitLonger publié par "risze", on apprend en effet que des désaccords entre certains joueurs sont apparus en cours de saison et que personne n'a apparemment su réellement les trancher. Une solution alternative, censée contenter tout le monde, a fini par être mise en place par la structure, obligeant chacun à mettre de l'eau dans son vin et à prendre sur soi. Le temps passant, cela a évidemment desservi l'équipe et poussé son capitaine à chercher un nouvel environnement afin de repartir sur des bases plus saines.

C'est donc l'implosion d'un groupe soudé, impliqué et très compétitif qui va clôturer ce chapitre belge chez Rogue.

Ceci dit, le passé nous a montré avec "Crapelle" qu'un départ n'est pas forcément toujours une mauvaise chose puisque ce dernier a su rebondir chez Fnatic ! Sachant que les deux hommes sont très amis et évoluent ensemble depuis des années, on pourrait espérer que le binôme soit à nouveau réuni dans cette structure d'exception !



Malheureusement, il est très peu probable qu'un tel transfert aboutisse, notre compatriote privilégiant probablement une équipe européenne plutôt qu'un déménagement au Japon avec tout ce que cela implique.



L'espoir reste tout de même permis...