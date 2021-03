Fortnite, le Battle Royale à la sauce Epic Games, s'apprête pour la cinquième fois de son histoire à sacrer les différents champions de sa plus prestigieuse compétition officielle (hors Coupe du monde) : les Fortnite Champion Series.



Organisé par l'éditeur du jeu en personne, cet événement a une nouvelle fois été scindé en plusieurs zones régionales et a rassemblé des milliers de joueurs dans un long processus de qualification lancé le 12 février dernier.

De nombreux joueurs belges ont bien entendu tenté leur chance dans le tournoi européen et seuls quelques-uns d'entre eux ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de ce week-end. On a notamment pu y voir en action des pseudos bien connus de la scène belge tels que "WYZIP" ou "Essitam" (en équipe avec "Warrekech", autre joueur belge engagé).

Les cent-trente-deux trios qualifiés pour ces demi-finales ont tous été répartis dans quatre groupes différents d'où les huit meilleurs empochaient leur ticket pour la grande finale des FNCS. Le top9-16 de chaque groupe a aussi eu la chance de disputer une ultime manche qualificative d'où le vainqueur se hissait également en finale du tournoi !

Malheureusement, le parcours de nos jeunes joueurs belges ne les mènera pas à la lutte finale et aux 300.000 dollars promis au trio vainqueur. Leur aventure, bien qu'honorable, a en effet pris fin ce week-end. Une 26ème place pour "Essitam" et "Warrakech" dans le groupe D et une 17ème place pour "WYZIP" dans le groupe B vont les priver de la grande finale de cette cinquième saison européenne des FNCS.



© FortniteTracker

Contrairement à la saison précédente où plusieurs de nos compatriotes avaient réussi à atteindre la finale de la compétition, cette édition n'aura donc pas de noir-jaune-rouge au départ de son ultime phase.