Vous aimez Rocket League ? Vous êtes de niveauVous souhaitez participer à une compétition locale et aider la promotion de

Le tournoi "Rocket Frites" est fait pour vous !



Quand ?

La compétition se tiendra du 24 au 26 juin . Deux jours de qualifications sont prévus, au choix des équipes, on ne peut participer qu'à un seul qualifier.



Qualifier 1 : Le vendredi 24 juin à partir de 19h00, au format "ronde suisse".

Le vendredi 24 juin à partir de 19h00, au format "ronde suisse". Qualifier 2 : Le samedi 25 juin à partir de 19h00, au format "ronde suisse".

: Le samedi 25 juin à partir de 19h00, au format "ronde suisse". Phases finales : Le dimanche 26 juin à partir de 18h00. Les demis se disputeront en BO5, la finale se jouera en BO7.

Comment ?

La compétition est un tournoi 3v3. Vous devez y inscrire votre équipe en entier.



Les qualifications se disputent au format "ronde suisse". Cela donnera la chance à chaque équipe de disputer au minimum 2 matchs sur le tournoi.



Deux équipes seront qualifiées pour les phases finales lors de chaque journée de qualification.



Pour qui ?

Pour pouvoir participer, il faut être de nationalité belge OU résident en Belgique.



Il n'y a pas d'âge minimum pour participer mais tout mineur de moins de 16 ans devra disposer d'une autorisation parentale en cas de gain d'un cashprize. Cette autorisation n'est pas demandée à l'inscription.



Vous devez disposer de vos matchs de placement pour participer et être au minimum de niveau Bronze.

A gagner ?

Un peu plus de 1000€ de cashprize pool sont mis en jeu.



Afin de permettre à plusieurs équipes de toucher une partie du cashprize, nous prévoyons de récompenser les équipes ayant fait un bon résultat lors des phases qualificatives, même si elles n'atteignent pas les phases finales.



Il y aura donc des cashprizes pour chaque qualifier ! Ces détails seront fournis une fois les inscriptions clôturées.

Les projets "Frites"

Les tournois "Frites" ont pour objectif de stimuler le monde de l'esport belge.



En participant, et même si vous avez des doutes sur le fait de remporter le tournoi, vous aidez donc cette initiative.



© Rocket Frites

Les tournois "Frites" sont une série de compétitions organisées par un rassemblement d'acteurs de l'esport belge, ils sont actuellement 14 dont 12 francophones et 2 flamands.

Deux structure flamandes

Lors de la première édition, et par facilité, seules des structures esportives francophones s'étaient engagées dans le projet.



Mais suite au succès de la première édition, deux partenaires flamands rejoignent Rocket Frites, une première pour l'écosystème belge !



Il s'agit de l'équipe de joueurs 666 Gamers, qui organise des lanparty et des tournois dans le nord du Pays et de VUB Gaming, la branche esport de la VUB.



Pour l'occasion, nous avons évidemment traduit le trailer vidéo en néerlandais ainsi que le règlement :





Finale sur RTBF iXPé

Les phases de qualification seront retransmises sur la chaîne Twitch de la DH eSport/Lan-Area.



La finale sera castée depuis la chaîne Twitch de RTBF iXPé qui par ce geste, nous fait l'honneur et le plaisir de rejoindre le projet "Frites".



Par ce geste, RTBF montre une fois de plus son engagement dans l'écosystème belge, et nous les en remercions.

© RTBF iXPé

Inscriptions et infos

Les inscriptions se passent par ici : https://www.rocket-frites.be

Notre Twitter : https://twitter.com/RocketFrites

Des questions? Vous souhaitez trouver des coéquipiers pour ce tournoi ? --> Notre discord