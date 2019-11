Découvrez-en plus sur le représentant officiel du SV Zulte Waregem, de son arrivée dans le club jusqu'à ses ambitions pour cette saison FIFA20.



Cette semaine, je suis parti à la rencontre de Nicolas "Nycom" Persoons. Le jeune homme de 21 ans, originaire de Braine-l'Alleud, nous parle de lui, de son club, de ses objectifs mais également de ses affinités avec certains joueurs.

Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu brièvement te présenter à nos lecteurs ?



Je m'appelle Nicolas Persoons, je suis le joueur FIFA de Zulte Waregem, un club de division1 belge. Je joue à FIFA depuis pas mal de temps. Cela fait environ trois ans que je participe à des compétitions nationales et internationales, ce qui m'a permis d'avoir pas mal d'expérience et de me faire repérer par Zulte.



Quelles ont été les étapes pour intégrer un club de Jupiler Pro League tel que Zulte Waregem ?



J'ai tout d'abord joué ces dernières années pour moi-même, j'ai également fait partie de structures esportives "classiques". Et puis la saison dernière, je me suis inscrit aux qualifications en ligne organisées par la ePro League. J'étais déjà en contact avec le club depuis pas mal de temps et c'est ce qui a été déterminant, je pense, dans ma sélection.



Cette année, ils m'ont fait signer pour une saison de plus, cette fois en tant que représentant officiel. Cela me permet de ne pas devoir repasser par les qualifications et d'atteindre dans le même temps directement les playoffs de la ePro League.



© SV Zulte Waregem

Comment s’est passé ton intégration au club ? As-tu eu droit à une présentation officielle ?



Tout s'est très très bien passé ! J'ai été vraiment très bien accueilli ! Mon intégration s'est faite au fil de différents événements organisés par le club pour justement me faire connaître de l'équipe mais aussi du public.



Aujourd'hui, j'ai rencontré tous les membres du club : joueurs, président, entraîneur, ... J'ai même eu droit à une présentation officielle au public avant le match contre Anderlecht, dont j'ai d'ailleurs eu la chance de donner le coup d'envoi !



Tu vas donc représenter le club pour la prochaine eProLeague en tant que joueur officiel. Quel est ton objectif pour le tournoi ?



Mon objectif est le même que l'an dernier, et je pense qu'il est le même pour tous les joueurs : remporter le tournoi et devenir champion de Belgique ! L'an dernier, je n'étais pas forcément très loin de l'exploit en terminant 4ème de la phase classique et 3ème de ma poule en playoffs, derrière le FC Bruges et Mouscron, le champion de Belgique actuel.



Cette saison, je me dis que tout est possible. Depuis quelques années, j'ai pas mal échoué à un rien de mon objectif, que ce soit pour les eDevils ou la ePro League. Cette année, je dois mieux me préparer et surtout apprendre de mes erreurs ! Je vais en tout cas tout faire pour la gagner !



Est-ce que le club t'as fixé un objectif de résultat?



Zulte ne m'a pas fixé d'objectif précis, je dois juste me battre et représenter au mieux le club. J'aurai de toute façon d'autres occasions de m'illustrer et de faire briller les couleurs du club.



Une saison FIFA, c'est une course de fond, pas un sprint et le club en est bien conscient. Après, il est certain que si je termine la ePro League en dernière position avec zéro point, cela risque de mal passer auprès du club et des supporters !



© SV Zulte Waregem

Continuons à parler de ton arrivée à Zulte Waregem. Qu’est-ce que le club t’apporte au quotidien ?



Zulte m'apporte un encadrement, de l'aide via différents membres du club. Il m'apporte une visibilité et une légitimité aussi ! J'ai notamment pu travailler sur d'autres projets tels que la eChampion's League sur Proximus TV où j'ai eu la chance de tenir le rôle d'analyste entre les matchs. Si je n'avais pas été joueur d'un club, je ne suis pas certain que j'aurais pu vivre cette expérience.

Le club s'occupe également de mon image par des photos et graphismes pour mes réseaux sociaux. Je peux aussi faire appel au coach mental ou sportif du club, voire à la diététicienne si je le souhaite.



Quelle est la différence entre une structure esportive classique et un club de football pour un joueur FIFA?



Il y a énormément de différences ! Dans une structure classique, tu reçois moins le genre d'aides que j'ai cité précédemment. À l'époque, je recevais un peu de défraiement pour certains tournois, une visibilité moindre et un maillot, c'est à peu près tout.

Un club de football t'apporte tout cela, mais en beaucoup plus gros ! Et surtout, cela t'apporte un professionnalisme que tu n'as pas forcément toujours dans une structure esportive classique. Rien que la manière dont les deux parties travaillent et l'approche de l'esport sont complètement différentes.



Hormis la prochaine eProLeague, quels sont tes objectifs sous la vareuse du club ?



Progresser encore et toujours, jusqu'à atteindre le niveau nécessaire pour me qualifier à une grosse compétition internationale. C'est vraiment mon objectif principal.

Ensuite, je compte faire quelques tournois en Belgique, mais toujours dans l'optique de m'améliorer pour viser plus haut. Ces tournois ne représentent pas un réel objectif concret pour moi pour le moment. Cela ne veut pas dire que je n'espère pas les gagner ! Je reste un compétiteur avant tout ! Mais je ne me dis pas que je dois gagner tel ou tel tournoi, surtout en début de saison comme maintenant.

C'est également important pour moi et pour le club que je sois présent dans des tournois en Belgique pour montrer le maillot. Puis ces tournois sont aussi l'occasion de me mesurer à d'autres joueurs de l'ePro League, et ainsi pouvoir ajuster mon jeu pour le jour J.



© SV Zulte Waregem

Les eDiables Rouges, tu y penses ?



Oui bien sûr ! Maintenant, je n'ai plus trop de nouvelles, je ne sais même pas si la sélection existe toujours ! Mais si des qualifications sont de nouveau organisées, je ferai tout pour être repris. Même si les relations sont compliquées entre EA (ndlr : éditeur du jeu) et la Belgique, ce qui nous empêche de tirer le plein potentiel de nos eDevils.

Mais je me tiens prêt au cas où !



Je sais que tu étais proche de certains footballeurs professionnels, est-ce encore le cas ? Quelle est ta relation avec eux ? Quelle est leur point de vue sur le monde électronique et la scène FIFA ?



Oui j'ai deux très bons amis qui sont footballeurs professionnels : Clément Tainmont du KV Mechelen et David Pollet qui est au Gazélec Ajaccio (ndlr : division2 française). On reste tous en contact malgré la distance.



Le jeu FIFA les intéresse énormément. Ils aiment y jouer mais également regarder des streamings sur la plateforme Twitch. Cela reste des compétiteurs nés et ils essayent toujours de s'améliorer au maximum ! Pour l'anecdote, Clément est vraiment très bon et termine régulièrement ses Fut Champions avec 25 victoires pour 5 défaites, ce qui est très honorable !



Et j'ai bien entendu des contacts réguliers avec les joueurs de Zulte Waregem.



Alors justement, est-ce que tu as déjà eu l’occasion d’en affronter certains ?



Oui, j'ai eu l'occasion de les affronter l'an passé lors d'un tournoi organisé par le club. Notamment Sandy Walsh, Marco Bürki, Mathieu De Smet, Ewoud Pletinckx, ....



Sont-ils aussi bons que sur le terrain ?



Très sincèrement, non ! (rires) Mais il y en a quand même qui se défendent pas mal ! Je pense justement à Ewoud Pletinckx et Mathieu De Smet.



Qui est le meilleur ?

Je n'ai pas eu la chance d'affronter tout le monde mais je pense que je pencherais pour Mathieu De Smet.



© SV Zulte Waregem

Un petit mot sur la loi belge interdisant l’achat de pack de joueurs avec de l’argent réel. À quel point est-ce pénalisant pour un joueur comme toi ?



C'est très pénalisant puisque je pense que la Belgique est le seul pays à avoir adopté une loi de la sorte. Cela nous désavantage énormément face à nos concurrents étrangers. C'est très handicapant voire même frustrant.



Mais dans le fond, j'ai tendance à dire que c'est une bonne loi. Le problème à l'heure actuelle est que nous sommes les seuls au monde à la subir. Mais si cela pouvait pousser d'autres pays à suivre notre démarche, à ce moment-là, je trouverais cela très positif !

Je ne trouve pas cela normal de devoir parfois investir des sommes aussi conséquentes pour acheter des packs pouvant contenir des joueurs potentiellement plus forts (ndlr : jugé comme étant "Jeu de hasard" par l'état belge), d'autant plus sur un jeu compétitif comme FIFA.

Les meilleurs joueurs de la planète peuvent investir beaucoup sur le jeu selon toi?

Oui, j'en suis certain. C'est tout légitime pour eux puisqu'ils arrivent finalement à rentabiliser cela sur leur année... Cela peut facilement aller jusqu'à 10.000€ pour les plus fortunés d'entre-eux !

Merci d'avoir pris le temps de nous répondre, je te laisse le traditionnel mot de la fin.

Je remercie bien entendu le club pour sa confiance et l'opportunité qu'il m'offre. Et les supporters du club pour leur soutien permanent et surtout leur bienveillance !