Wishful 8h Spa

Alors que le DH GT Tour affiche complet avec, un autre évènement belge de SimRacing se profile à l'horizon, et cette fois au nord du pays.

La compétition organisée par l'équipe belge néerlandophone "BeSim-Racing" doit avoir lieu sur le jeu de simulation de course iRacing, un jeu exclusivement PC.



L'objetif est simple : 8h d'endurance sur le circuit de Spa-Francorchamps ( encore lui ;) ) le 21 mai prochain, au profit de l'organisme caritatif "Make a Wish".



L'organisation décrit elle-même :

"En tant qu'équipe de course de simulation d'esports, nous nous considérons comme très chanceux de pouvoir profiter des sensations fortes des courses virtuelles en ligne. Malheureusement, tout le monde ne peut pas profiter du plaisir que nous avons, car certains luttent contre une maladie grave. Nous souhaitons les soutenir dans leur course contre la maladie. Un petit geste pour les aider à pousser vers la victoire.

C'est pourquoi nous organisons les The Wishful 8 Hours of Spa. L'argent que nous collectons (frais d'inscription + dons gratuits) ira à Make-a-Wish Belgium-Vlaanderen."

© besim-racing



BeSim Racing

BeSim Racing est une équilpe belge néerlandophone compétitive existant depuis un peu plus de 2 ans et active sur le jeu de simulation de course iRacing.

Elle est composée de 10-12 membres dont les 3 responsables principaux sont Alex Baeyens (Gand), Loïc Lamolle (Coutrai) and Kris Van Gucht (Merchtem)

Liens et réseaux sociaux de l'équipe par ici.

Inscriptions

75 joueurs pour un total de 24 équipes se sont déjà inscrits à l'évènement.