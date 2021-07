Il est fréquent que Epic Games et Psyonix ajoutent de temps à autres un véhicule exceptionnel au sein des contenus proposés à l'achat en jeu. On se souviendra par exemple de l'apparition de la Delorean, qui fait toujours sensation en partie après plusieurs années d'existence.

C'est également de cette manière que très récemment, Formule 1 avait établit un partenariat avec la plateforme et avait rendu disponible une F1, elle aussi en achat.Cette fois ci, c'est au tour du célèbre James Bond de faire son entrée, avec un modèleElle devrait être fortement prisée par les joueurs puisqu'en plus de son look hors du commun, cette dernière bénéficie des "hitboxs" de l'Octane, véhicule le plus utilisé par les joueurs PRO.Cette nouvelle n'est pas anodine. En effet, le 25e film du célèbre agent britannique, "Mourir peut attendre", dont la sortie avait du à précédemment repoussée des suites de la crise sanitaire, devrait voir le jour en octobre prochain.