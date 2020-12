Nous vous en parlions dans un précédent article, Red Bull continue de s'investir sur les scènes esportives locales en offrant du contenu original à sa communauté.



Après le Red Bull Solo Q et ses duels en un contre un sur League of Legends, la marque au taureau rouge est revenue en cette fin d'année avec une compétition dédiée à Counter-Strike : Global Offensive et proposant un format en duo pour cette édition.



De nombreux joueurs belges ont répondu présents pour l'occasion afin de s'affronter dans un format fun mais néanmoins hyper compétitif. Afin d'apporter la cerise sur le gâteau, Red Bull a mis en jeu de nombreux lots sous forme de matériel gaming pour les binômes atteignant le podium de sa compétition.

Après deux séances de qualification ayant opposé une centaine de duos, seuls les huit meilleurs d'entre eux ont décroché leur ticket pour la phase finale de ce samedi 5 décembre 2020.



Parmi eux, nous avons pu retrouver quelques noms bien connus de la scène belge tels que Steven "Stev0se" Rombaut et Richard "ritchiEE" Mestdagh pour la structure MAESTRO, Iulian Alexandru "ALEXJ" Jitaru et Nicolas "v1d" De Grove pour Semper Fidelis (devenu entre-temps Game Fist) ou encore Jarne "kzealos" Van Ransbeeck et Maxim "MaximN" Nonglaire évoluant pour l'occasion sous le nom de "Team X".



Les différents binômes se sont donc affrontés hier soir dans un arbre à élimination directe sur les cartes créées spécialement pour l'occasion par Red Bull.

© Red Bull / D.R.

Sans réelles surprises, MAESTRO et la Team X ont réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires jusqu'à atteindre la grande finale de l'événement. Les quatre hommes se connaissent bien pour s'être affrontés à de nombreuses reprises au cours de leur carrière et cette ultime rencontre du tournoi s'annonçait plus fratricide que jamais !

Si les pronostics semblaient pencher en faveur des deux compères de chez MAESTRO, qui évoluent ensemble depuis plus d'un an sur la scène compétitive du Benelux, la Team X comptait bien leur mener la vie dure dans cette finale. Ce fût d'ailleurs chose faite dès la première manche de ce BO5 avec une victoire pour "kzealos" et "MaximN".

Certainement piqués au vif, "Stev0se" et son équipier vont répliquer lors du match suivant, non sans difficultés, et ainsi égaliser à un partout. Malgré une bonne résistance, MAESTRO finira par s'incliner dans les deux manches suivantes et ainsi offrir la victoire finale à la "Team X". Les deux hommes repartent donc avec des moniteurs AOC flambants neufs et des casques SteelSeries.



© FaceIt

La petite finale, tout aussi disputée que sa grande soeur, a hissé les "Fantastiques" sur la troisième marche du podium de ce Red Bull Flick Belgium. Les deux Belges de chez Exalty, Emre "EMZ" Ery et Mohamed "hawk" El Kbiach, repartent avec deux tapis de souris SteelSeries.