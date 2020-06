À l'occasion de la reprise du championnat belge de League of Legends, nous sommes partis à la rencontre de plusieurs joueurs afin d'en connaitre un peu plus sur leurs ambitions dans ce "Summer Split" ainsi que leur analyse de leur début dans la compétition.

Cette semaine, nous nous sommes intéressés à la petite nouvelle cette saison en Belgian League, la Team 7AM. Son capitaine, Jody "Yoni" Bruggeman, a accepté de répondre à nos questions et nous livre ses premières impressions sur ce Summer Split, ainsi que les difficultés rencontrées par son équipe en ce début de compétition.

© Team 7AM

Vous êtes donc la dernière équipe a avoir intégré la Belgian League cette saison. Comment aborde-t-on une telle compétition entre deux Splits ?

Nous sommes effectivement les nouveaux venus. Nous n'aurions pas pensé que cela arriverait à mi-parcours, nous donnons donc juste notre maximum et abordons les choses match par match !

Le fait de ne pas avoir été sélectionné pour le Spring Split précédent vous a-t-il pénalisé par rapport aux équipes déjà en place ?

Non, pas vraiment. Cela ne nous donne qu'un inconvénient pour accéder à la finale nationale puisque celle-ci est basée sur les points engrangés lors des deux Splits.



Mais cela ne nous dérange pas du tout, nous sommes déjà très heureux de pouvoir participer à cette compétition !

Quelles sont vos ambitions dans cette Belgian League ?

Nous allons essayer de nous développer au maximum et obtenir autant de victoires que possible.

© Belgian League

Justement, vous totalisez pour le moment une victoire et quatre défaites. Vous attendiez-vous à un départ aussi compliqué ?

Nous nous attendions à ce que ce ne soit pas facile dès l'entame de la compétition. Mais une seule victoire jusqu'à maintenant ne nous satisfait pas et cela nous interpelle tous !



Vous avez tout de même battu les Brussels Guardians, qui commencent à performer dans ce Split. Qu’est-ce qui a fait la différence dans ce match comparé aux autres ?

Nous étions dans notre zone de confort par rapport aux champions sélectionnés, et nous avions une bonne idée de la façon dont gagner le match. Je pense que les rencontres contre Brussels Guardians sont les plus faciles à préparer, ce qui nous a probablement aidé. Nous avions aussi une certaine expérience du jeu contre eux, et un assez bon bilan contre leur équipe actuelle.



Je dirais donc que c'est un mélange de connaissances, de confiance et d'un bon plan de jeu.

Que vous manque-t-il actuellement pour pouvoir rivaliser avec le reste de la meute ?



Nous avons encore un peu de mal à mettre en place les fondamentaux et avons encore pas mal de lacunes au niveau de notre communication.



Lundi soir, vous aviez un match très important face à des concurrents directs au classement (Aethra Esports). Comment se prépare-t-on pour un tel match?



En début de semaine dernière, nous avons passé en revue notre match de la journée précédente, en examinant les erreurs et leurs solutions éventuelles. Puis nous avons commencé à nous préparer pour le match de ce lundi.



Nous analysons toujours les matchs passés, nous examinons les statistiques et nous essayons de préparer au mieux la prochaine phase de draft, avec des options de flexibilité lorsque des champions seront choisis ou retirés du terrain.

Dans cette rencontre, vous avez été mis en grande difficulté par l'Aatrox de "Tuomari" à la top lane. Était-il simplement trop fort ou n'avez vous pas trouvé les solutions assez rapidement face à lui?

Nous avions prévu que ce serait Wukong à la top lane, et finalement, nous avons eu un match horrible avec Gragas contre Aatrox. Vinnie a réussi à absorber beaucoup de pression et jouait très bien, mais à un moment donné, l'Aatrox adverse est devenu trop fort.



Nous n'avons rien pu obtenir d'autre sur le reste de la carte.

© Belgian League

Vous êtes désormais seuls en bas de classement. Comment gères-tu la pression inéhrente à cette place en tant que capitaine?

Nous essayons juste de passer à autre chose, les semaines sont très courtes... Donc, ce que j'essaie de faire après avoir visionné la partie, c'est de déplacer l'attention vers le prochain match.

Jusqu’à présent, que penses-tu du niveau global de ce Summer Split ?

Le niveau a fortement augmenté par rapport à la saison précédente, et continue à se développer massivement chaque semaine.

Un pronostic pour le podium final ?

Sector One RSCA KVM Aethra Brussels Guardians

Avec la Team 7AM intercallée quelque part ! Mais pas en dernière position !