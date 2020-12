Organisée par la structure maltaise Eden Esports, en collaboration avec l'agence esportive polonaise Fantasyexpo, l'European Development Championship est une toute nouvelle série de tournois destinée à promouvoir la scène européenne et celle des Communauté des États indépendants (CIS).



La particularité de ce nouveau circuit vient du système de franchise mis en place qui donne aux partenaires du tournoi le droit d'inviter des équipes de leur région ou d'effectuer des qualifications régionales pour ce créneau.

Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé la tenue de cinq saisons sur Counter-Strike : Global Offensive et un cashprize total de 150.000$ sera débloqué pour récompenser les meilleures structures. Chaque saison se résumera en un unique tournoi de seize équipes doté de 30.000$.

En plus de cette récompense financière, chaque vainqueur de saison remportera également un "bootcamp package" lui ouvrant les portes d'un hôtel cinq étoiles au sein de la marque InterContinental Malta. Celui-ci sera utilisable n'importe quand dans l'année qui suit son acquisition ! De quoi donner un sacré coup de pouce aux plus petites structures !



© Eden Esports

Pour cette saison inaugurale, quatorze équipes invitées et deux qualifiées se sont dont affrontées durant deux semaines afin de remporter le premier titre de l'histoire de la compétition. Parmi des structures du subtop telles que la Team Heretics, ALTERNATE aTTaX, Copenhagen Flames, HellRaisers ou encore Movistar Riders, nous avons pu retrouver K23 où évolue le Belge Nicolas "Keoz" Dgus.

Les seize équipes ont tout d'abord été réparties dans quatre poules jouées au format GSL et d'où les deux premiers se qualifiaient pour la phase de playoffs.

Versés dans le groupe C, notre compatriote et ses équipiers vont y réaliser un sans-faute en venant à bout des Copenhagen Flames puis ALTERNATE aTTaX pour terminer à la première place.

© Eden Esports

Les playoffs, joués dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3), ont mis les Bulgares de chez SKADE sur la route de K23 lors du premier tour de ceux-ci.

Malgré la perte de la première manche 16 à 19 sur Inferno, l'équipe de notre compatriote va relever la tête pour d'abord égaliser 16 à 11 sur Overpass avant de l'emporter définitivement grâce à un succès 16 à 8 sur Dust II. Ce faux-pas lors du premier match de ce BO3 va booster K23 pour le reste de la compétition.

Une victoire 2 à 0 face à sAw (16-11 sur Nuke et 16-13 sur Overpass) suivie d'un ultime succès en finale sur le même score (16-6 sur Inferno et 16-7 sur Mirage) a donc offert le plus beau titre de leur saison aux joueurs de K23. Ceux-ci empochent au passage 17.500$ !



Reste désormais à savoir si ce dernier bon résultat va confirmer la line-up pour la saison prochaine ou si certains de ses joueurs, dont notre compatriote, profiteront de l'intersaison hivernale pour changer d'air et voir plus grand.