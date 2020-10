La fin de la phase classique de la Kayzr League, championnat belge dédié à Counter-Strike : Global Offensive, est proche ! Le classement commence à se figer et seules trois équipes pourront encore changer leur destin lors de la dernière journée de compétition.



Voici les résultats complets de cette sixième et avant-dernière journée de championnat :



© Kayzr

Le premier match de la soirée allait être déterminant pour le vainqueur, un succès étant synonyme de qualification pour la phase de playoffs de la compétition. À ce petit jeu, c'est FWRD qui s'est montré le plus efficace en venant à bout de la Team Unique, obligeant celle-ci à battre l'équipe en forme, Vexed Gaming, la semaine prochaine pour accrocher la dernière place qualificative.



La deuxième rencontre a opposé Apologis Esport, contraint à la victoire pour rester dans la course, à l'équipe invaincue de ce Fall Split, Vexed Gaming. Cette dernière va logiquement s'imposer et ainsi enlever toute chance à son adversaire de continuer l'aventure en playoffs.

L'avant-dernier duel de la soirée a offert la qualification à Exalty grâce à sa victoire face aux décevants Game Fist. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, cette nouvelle déroute porte le bilan de la structure belge à six défaites en autant de rencontres !

C'est Sector One qui a clôturé la soirée de la plus belle des manières en remportant un succès précieux face à un concurrent direct aux playoffs. Même si leur destin n'est plus entre leurs mains, les "Foxes" gardent encore une toute petite chance d'accéder à la phase finale de la compétition.

Voici le classement général après six journées :



© Kayzr

La dernière journée de cette Kayzr League sera donc déterminante pour la Team Unique, Sector One et PRIZMV. La structure russe Team Unique partira néanmoins avec un avantage certain puisqu'une victoire les propulserait directement en playoffs !

Rendez-vous donc le mercredi 14 octobre, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de la compétition afin de connaitre le dénouement de la saison régulière de ce Fall Split.