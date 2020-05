La grande finale de cette saison printanière de la Kayzr League approche à grands pas ! On connait depuis hier soir les deux équipes qui auront l'honneur de se disputer le titre ainsi que les 2.000€ promis au vainqueur.

Après des semaines de compétition, la Kayzr League Spring sur CS:GO s'apprête à tirer sa révérence. Des six équipes restantes, seules les quatre meilleures d'entre elles avaient réussi à atteindre les demi-finales de la compétition. Celles-ci se terminaient hier soir et l'on connait donc aujourd'hui le nom des deux finalistes.



© Kayzr

La structure néerlandaise FWRD, anciennement Amsterdam Kings, a réalisé un très beau parcours en phase classique. Avec seulement deux défaites face à Apologis Esport et Sector One, elle s'est classée à la deuxième place et a donc remporté son ticket pour les demi-finales. Elle y a rencontré Sector One pour un duel annoncé palpitant.

Malheureusement, il n'en fût rien puisque les Néerlandais vont écraser les Foxes 16 à 6 sur Mirage et 16 à 2 sur Train ! Une victoire surprenante de facilité qui propulse FWRD en grande finale.



De son côté, la structure française Apogolis Esport est la révélation de la compétition. Nouvelle venue cette saison, elle a imposé sa nette domination à tous ses adversaires en restant invaincue après les sept journées de championnat. Composée en partie d'anciens joueurs de chez Warthox Esport, elle a logiquement terminé en tête de la phase classique et s'est retrouvée opposée à Game Fist en demi-finale.



Malgré la perte de la première manche 5 à 16 sur Mirage, les Français vont redresser la barre afin d'égaliser 16 à 9 sur Dust II. La manche décisive, jouée sur Nuke, va pousser les deux équipes à jouer les prolongations. Apologis Esport finira par s'imposer 19 à 15 et file rejoindre FWRD en grande finale.

© Kayzr

Rendez-vous le samedi 6 juin à 14h00 sur la chaîne Twitch de la Kayzr League pour vivre le dénouement de la compétition !