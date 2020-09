La rentrée esportive belge s'annonce chargée pour les différentes structures évoluant sur le FPS de Valve. Après le "Legend Stage" du circuit NumberOne de la LouvardGame, c'était au tour de la Kayzr League de revenir sur le devant de la scène hier soir avec le début de sa nouvelle saison.



Huit équipes (quatre qualifiées et les quatre meilleures de la saison passée) s'y sont donc retrouvées pour une première joute en guise d'observation. Avec quatre nouvelles structures par rapport à l'édition printanière, la compétition s'annonce plus indécise que jamais et devrait apporter pas mal de spectacle aux spectateurs neutres !

Voici les résultats de cette première journée :



© Kayzr

Le premier duel a opposé deux nouvelles arrivantes. C'est finalement la structure britannique Vexed Gaming qui sortira vainqueur de ce duel face à Exalty.

Malheureusement, dans la rencontre suivante, la structure belge Sector One s'est fait littéralement rouler dessus en s'inclinant 3 à 16 face à la surprenante structure russe Team Unique. Ce résultat décoiffant permet d'ailleurs à celle-ci de se hisser en tête du classement provisoire.

L'avant-dernière rencontre de la soirée a fait se rencontrer le deuxième et le troisième de la saison précédente. C'est une nouvelle fois FWRD, avec une toute nouvelle line-up cosmopolite, qui a pris le dessus sur son adversaire afin d'atteindre le podium provisoire.

© Kayzr

Cette première journée de compétition a été clôturée par la défaite surprise du champion en titre, Apologis Esport, face aux Ukrainiens de chez PRIZMV.

Il semblerait donc bien que les cartes soient redistribuées pour cette nouvelle saison !