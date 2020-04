La première journée de la Kayzr League s'est terminée hier soir avec deux dernières rencontres au sommet. Les favoris à la victoire finale ont déjà marqué leur territoire dans la compétition !



Ce début de Spring Split a déjà livré quelques enseignements quant à la forme des différentes structures engagées. Pour rappel, ce sont OneOne Esports, UBITEAM, Warthox, mCon, Fragbox, Sector One, Amsterdam Kings et Game Fist qui s'affronteront lors de cette première moitié de saison afin de remporter une part des 4.000€ mis en jeu.

Toutes ces équipes ont une actualité récente chargée avec soit l'acquisition d'une nouvelle line-up, soit un résultat probant dans une compétition nationale. Elles ont en tout cas à coeur de réaliser une bonne performance dans cette Kayzr League afin de se rassurer mais également de garder la forme avant d'éventuelles échéances internationales.

Voici les résultats de cette première journée :



© Kayzr

On notera la défaite surprise des champions en titre, OneOne Esports, qui alignaient pour l'occasion sa toute nouvelle équipe CS:GO !



Warthox, finaliste de la dernière LouvardGame, s'est montré nettement supérieur à son adversaire du jour et s'empare de la tête du classement provisoire.



De leur côté , Sector One et Amsterdam Kings n'ont pas été réellement inquiétés et empochent également leurs premiers points du championnat.



La prochaine journée de compétition aura lieu le lundi 13 et mercredi 15 avril, à partir de 19h00.



Voici le planning :

© Kayzr

Rendez-vous donc la semaine prochaine sur la chaîne Twitch de la Kayzr League pour vivre la deuxième journée de la compétition !