Après trois semaines de compétition et autant de journées différentes, la Kayzr League arrive déjà à la moitié de sa saison régulière. La tendance pour les futurs playoffs semble déjà se dessiner avec trois équipes invaincues en haut du classement et deux sans la moindre victoire, probablement promises à un funeste destin.



Voici les résultats complets de cette troisième journée de championnat :



© Kayzr

Vexed Gaming a été la première de la soirée à conserver son invincibilité en venant, non sans peine, à bout de PRIZMV. La structure consolide ainsi sa troisième place au classement provisoire.

La seconde rencontre de la soirée a vu la première victoire de Sector One dans la compétition. Après des débuts difficiles et une courte défaite la semaine passée face à Vexed, les "Foxes" se donnent un peu d'air au classement en remontant à la quatrième place, mais déjà à six points du podium !

L'avant-dernier match a confirmé la forme étincelante de la Team Unique. Les Russes n'ont fait qu'une bouchée d'Apologis Esport, cette dernière stagnant à la dernière place du classement général.

C'est la line-up hétéroclite de FWRD qui a clôturé cette troisième journée de compétition en remportant une précieuse victoire face à Exalty. La structure luxembourgeoise reste de ce fait en embuscade à la deuxième position, à égalité de points avec la Team Unique et Vexed Gaming.

Voici le classement général après trois journées :



© Kayzr

La prochaine journée de compétition aura lieu le mercredi 23 septembre, dès 19h00, et sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Kayzr.