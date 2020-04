La deuxième journée de la Kayzr League s'est terminée hier soir. Alors que certaines équipes ont confirmé leur bon départ dans la compétition, d'autres ont déjà montré quelques signes de faiblesse.



Le Spring Split de la Kayzr League est désormais bien lancé. Après une manche inaugurale la semaine dernière, qui aura servi aux équipes à se jauger et tirer les premiers enseignements, cette deuxième journée de compétition aura surtout affiché les ambitions de chacun.



Voici les résultats de cette deuxième journée :



© Kayzr

On notera la première victoire dans le championnat de Fragbox et OneOne Esports, au détriment de Game Fist et mCon qui enchainent là leur deuxième défaite consécutive.

De son côté, Warthox a engrangé une deuxième victoire d'affilée face aux Amsterdam Kings et se hisse en haut du classement général.

Sector One, profitant du forfait de son adversaire du jour, accroche également une deuxième victoire de rang dans la compétition. Les "Foxes" se retrouvent en tête du classement général grâce à une meilleure différence de rounds sur Warthox.

Les prochaines rencontres comptant pour la troisième journée de la compétition se joueront le lundi 20 et mercredi 22 avril, à partir de 19h00.



Voici le planning :



© Kayzr

Rendez-vous donc la semaine prochaine sur la chaîne Twitch de la Kayzr League pour vivre la troisième journée de la compétition !