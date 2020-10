Nous y sommes ! La phase classique de la saison automnale de la Kayzr League est désormais révolue. Après sept semaines de compétition, ce sont Vexed Gaming, FWRD, Exalty et la Team Unique qui se retrouveront en playoffs afin de se disputer le titre et ses 2.000€.



Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, PRIZMV, Sector One, Apologis Esport et GameFist (disqualifié) passent à la trappe et devront à nouveau tenter de se qualifier pour la prochaine saison de la Kayzr League.

Voici les résultats complets de la dernière journée de championnat :

© Kayzr

La soirée a mal débuté avec l'exclusion de GameFist de la compétition et la victoire par forfait des Ukrainiens de chez PRIZMV. Alors qualifiés à ce moment de la journée, tous leurs espoirs étaient tournés vers la seconde rencontre entre Vexed Gaming et la Team Unique.

Une victoire de l'écurie russe face aux premiers du classement lui aurait assuré une place en playoffs. Déjouant tous les pronostics, la Team Unique va parvenir à remplir son objectif et infliger la première défaite de la saison aux joueurs de chez Vexed. La structure remporte ainsi le droit de continuer la compétition, scellant au passage le sort de PRIZMV.

Les deux derniers matchs, n'ayant plus aucune influence sur le classement final, ont vu les victoires sur le fil de FWRD et Exalty.

Voici le classement général final de la saison régulière :

© Kayzr

Les playoffs, joués dans un arbre à élimination directe et en BO3 jusqu'à la finale en BO5, opposeront Vexed Gaming à la Team Unique et FWRD à Exalty.



Rendez-vous donc le mardi 20 octobre et le mercredi 21 octobre, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de la compétition, afin de connaitre les deux finalistes de cette saison de Kayzr League.