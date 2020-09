L'heure des premiers bilans a sonné pour ce Fall Split de la Kayzr League. Avec quatre journées disputées sur les sept que contient sa phase classique, le championnat reste ouvert pour la majorité des équipes et les places pour les playoffs devraient être jouées jusque dans les toutes dernières minutes de la compétition.

En revanche, Apologis Esport et Game Fist semblent déjà condamnés en bas de tableau en raison de leur zéro pointé.

Voici les résultats complets de cette quatrième journée de championnat :



© Kayzr

La première rencontre de la soirée a vu Sector One prendre un peu d'air au classement général en venant à bout, non sans difficulté, d'un potentiel concurrent direct. Malheureusement pour Apologis Esport, cette nouvelle défaite scelle un peu plus son funeste sort dans cette Kayzr League.

Même histoire dans le duel suivant où PRIZMV a effectué la même bonne opération que les "Foxes" en se payant le scalp du troisième au général, FWRD.

La grosse surprise de la soirée est arrivée dans l'avant-dernier match avec la victoire d'Exalty face à la Team Unique, jusqu'alors invaincue. Cette défaite de la part des Russes va leur faire perdre la tête du classement général provisoire.

La soirée s'est ensuite terminée par la victoire de Vexed Gaming face à une équipe de Game Fist sans solution. Alors que Vexed monte tout en haut du classement grâce à ce bon résultat, la structure belge sombre à une huitième et dernière place déjà presque synonyme d'élimination.

Voici le classement général après quatre semaines de championnat :

© Kayzr

La prochaine journée de compétition aura lieu le mercredi 30 septembre, dès 19h00, et sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Kayzr.