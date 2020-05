La sixième journée de la Kayzr League s'est terminée hier soir. Suite aux nombreux forfaits qui ont secoué la compétition ces dernières semaines, seules deux rencontres ont été disputées.



La Kayzr League a connu sa plus morne semaine avec seulement deux matchs joués sur les quatre initialement prévus. La faute à UBITEAM et Fragbox qui ont déclaré forfait pour le reste de la saison, offrant ainsi des victoires par défaut à tous leurs adversaires.



Voici les résultats de cette sixième journée :



© Kayzr

Game Fist fait la bonne opération de la semaine en s'imposant face à un concurrent direct pour le podium. Une victoire 16 à 10 qui leur permet de passer devant leur adversaire du jour au classement général.

Sector One a également su déjouer le piège tendu par mCon et remporter facilement la victoire 16 à 4. Les Néerlandais s'enfoncent, de ce fait, un peu plus dans les profondeurs du classement et n'ont toujours pas gagné un seul match cette saison en Kayzr League.

Les deux victoires par forfait de la semaine ont concerné Warthox et FWRD.

Voici le classement général après six journées :

© Kayzr

Rendez-vous donc la semaine prochaine sur la chaîne Twitch de la Kayzr League pour vivre l'avant-dernière journée de compétition !