Clap de fin pour la quatrième journée de la Kayzr League. Pendant que Warthox allait tenter de garder son invincibilité, la bataille pour les places suivantes s'annonçait indécise !



Cette journée de compétition marquait la fin de la première moitié de cette Kayzr League. L'heure est donc venue de tirer un premier bilan de cette saison.

La structure française Warthox a, jusqu'à présent, écrasé la concurrence en remportant tous ses matchs. En revanche, petite déception du côté de Sector One et Fragbox qui ont lentement coulé dans le fond du classement. Rien n'est cependant joué et tout reste possible lors des quatre journées restantes.

Voici les résultats de cette quatrième journée :



© Kayzr

Cette manche a débuté par la déculottée infligée par les Amsterdam Kings aux malheureux mCon. Warthox a ensuite conservé son invincibilité en venant à bout de Sector One. Les "Foxes" ont manifestement du mal à entrer dans la compétition cette année.

Plus tard dans la soirée, OneOne Esports a fait honneur à son rang de champion en titre en s'imposant face à Fragbox. La structure suisse semble un peu démobilisée dans cette Kayzr League et devra rapidement se reprendre si elle veut remonter dans le classement.



Enfin, Game Fist a empoché le point de la victoire suite au forfait d'UBITEAM pour toute la saison.

Voici le classement général à mi-saison :

Warthox (5-0) Amsterdam Kings (4-1) OneOne Esports (3-1) Game Fist (2-2) Sector One (2-2) Fragbox (2-3) mCon (1-3) UBITEAM (forfait)

Les prochaines rencontres comptant pour la cinquième journée de la compétition se joueront le mercredi 6 mai à partir de 19h00.



Voici le planning :



© Kayzr

Rendez-vous donc la semaine prochaine sur la chaîne Twitch de la Kayzr League pour vivre cette cinquième journée de compétition !