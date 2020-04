Galaxy Racer Esports, basé à Dubaï, vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle équipe CS:GO féminine ! La structure, active depuis de nombreuses années dans la promotion de l'esport féminin, est notamment à l'origine du "Girlgamer Esports festival".

Évoluant à contre-courant des clichés antiféministes liés à la place de la femme dans la société aux Émirats arabes unis, Galaxy Racer Esports met en avant les joueuses depuis de nombreuses années. Organisant l'une des seules compétitions esportives dédiées exclusivement à la gent féminine, la structure a décidé d'aller encore plus loin dans son engagement en recrutant une équipe CS:GO composée de cinq joueuses d'exception.



Cette initiative va bien plus loin que le simple coup de com' puisque Galaxy Racer Esports s'est attaché les services de la line-up évoluant ces dernières saisons sous le doux nom "Assassins". Cette dernière a presque tout raflé sur son passage en 2019 avec une victoire en Women's Esports League, au GIRLGAMER Esports Festival ainsi que dans de nombreuses qualifications. On notera également une quatrième place à l'Intel Challenge Katowice et une deuxième place aux Copenhagen Games.

Hyper cosmopolite, l'équipe est composée d'une Américaine, d'une Roumaine, de deux Russes et d'une joueuse belge ! Il s'agit de notre meilleure représentante depuis quelques années : Kelly "KllyVe" Verhaegen.



© HLTV

Notre compatriote possède un palmarès impressionnant et a baroudé dans les meilleures structures féminines : Team expert, Singularity, Copenhagen Flames, ... Après plusieurs pauses dans sa carrière, c'est à Dubaï que la jeune belge a donc décidé de poser ses valises pour la suite de sa carrière.

Voici la composition de l'équipe :