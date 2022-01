prévu le 28 févrie

© KingBST

Interview

DH : Quand et comment vous est venu l'idée de créer cette équipe ?



Laurent : L’histoire de la KiNgBST Belgium a commencé en 2019 quand deux joueurs ont sympathisé via le PlayStation Network et ont décidé de rouler régulièrement ensemble par le biais de la création de salons en ligne proposés par le jeu. Quelques amis les ont peu à peu rejoint avec pour unique objectif de s’amuser. Pendant plusieurs mois, ces réunions quasi quotidiennes se sont poursuivies, avec une ambiance très amicale.

Un soir, l’idée de créer une team est émise. Ce groupe étant dans un premier temps constitué uniquement de Liégeois, une boutade est lancée : « Et si on s’appelait la team « Kéne bièsse, ti » ? »

DH : Quelles ont été vos premières actions sur la plateforme ?

Laurent : On s'est dit que ce serait sympa de tous rouler avec des voitures présentant les mêmes couleurs. Vu notre belgitude, les couleurs nationales se sont imposées d’elles-mêmes. Suite à plusieurs votes en interne, une sélection de stickers a été choisie pour décorer les voitures.

© KingBST

Laurent : Nous sommes 22 pilotes actuellement. Au fil des semaines, plusieurs e-pilotes belges attirés par notre esprit et nos couleurs ont demandé à intégrer la team. Une procédure a donc été mise en place afin de garantir la pérennité de notre esprit initial. (Période d’essais équivalente à deux semaines, échange vocal avec le team manager sur les lignes conductrices de l’équipe, adhésion soumise aux votes des membres…)

De mois en mois, la structure a grandi au propre comme au figuré et s’est fait connaître via une page Facebook suivie par plus de 1500 abonnés, un compte Instagram de 1.200 abonnés et une chaîne Youtube de 500 abonnés où des lives commentés sont diffusés lors de courses organisées par nos soins.

DH : Vous avez un bon niveau ?

Laurent : Au-delà de l’image, les membres pilotes se sont perfectionnés. Plusieurs d’entre eux participent régulièrement à divers championnats organisés par des structures semblables à la nôtre ou encore lors des courses quotidiennes officielles mises en place par Gran Turismo. Lors de ces courses, très régulièrement, plusieurs membres de la team accèdent au top 10 belge . Et cela même si notre but est avant tout de bien nous amuser et de passer du bon temps entre amis.

Au niveau des setups, 21 e-pilotes sur 22 roulent avec un siège / volant.

Setup King BST © King BST

Laurent : En juillet 2020, une première rencontre « physique » a été mise sur pied lors d’un karting à Francorchamps et d’un barbecue au bord de l’Amblève.

Lors de la rencontre suivante, une balade en trottinette électrique dans les Fagnes était au programme. Sans oublier ce 11 décembre 2021, nous avons fêté nos e lors d’un bon repas.

Rencontre de l'équipe aux 2 ans © KingBST

DH : Vous organisez des évènements ?

Laurent : Nous organisons toutes les 4 semaines, le lundi à 21h15, un évent proposé et ouvert à tous les pilotes de la communauté Gran Turismo sur les différents réseaux sociaux Belges et Français. Ces courses sont chaque fois diffusées en live sur notre chaine Youtube.

Le 28 février 2022 nous organisons une grande endurance de 2H sur le circuit de Spa Francorchamps où 3 catégories de véhicules seront présentes (Groupe 3 / groupe 4 et groupe 1).



Nous attendons beaucoup de pilotes. En 2021, 80 participants étaient rassemblés à un événement similaire. Les courses étaient diffusées simultanément sur 5 chaines YouTube.



Nous organisons également des concours permettant à la communauté de nous créer des livrées ( NDLR : Customisation de la voiture ).

Livrée gagnante du concours 2021 © KingBST

© KingBST

Bonne continuation à eux !