Le tournoi Valorant organisé par la Web TV française "LeStream", en partenariat avec BMW, tient son vainqueur ! C'est "StartedFromCS", l'équipe emmenée par notre compatriote Kévin "Ex6TenZ" Droolans, qui a brillamment remporté le titre et les 10.000€ associés !

Le dernier tournoi Valorant avant sa sortie officielle prévue pour le 2 juin s'est terminé hier soir. Le FPS tactique de Riot Games n'étant plus actuellement accessible à partir de ce soir et jusqu'à son lancement, le tournoi "LeStream x BMW - The 2 Gran Coupé" a élu le dernier vainqueur d'une compétition Valorant en phase de bêta !



Le tournoi s'est déroulé sous un format un peu particulier puisque deux séances de qualification ont été organisées afin d'envoyer le vainqueur de chacune d'elles directement en grande finale de l'événement ! Réunissant plus de 120 équipes, ces tournois, joués dans un arbre à élimination directe et en une manche gagnante (BO1), ont vu plusieurs joueurs belges tenter leur chance. C'est notamment le cas de Kévin "Ex6TenZ" Droolans (StartedFromCS) et David "Davidp" Prins (FrenchFrogs).



Seul un de nos compatriotes va réussir l'exploit de se qualifier : Kévin "Ex6TenZ" Droolans et son équipe "StartedFromCS". Entouré de Vincent "Happy" Cervoni, Mathieu "Maniac" Quiquerez, Beyazit "beyAz" Körpe et Alex "AKUMAAA" Lo Bello, le capitaine belge a su mener ses troupes à la victoire dès la première qualification. Après une succession de matchs gagnés, notamment face à InetGamer ou encore la Team Jbzz, les cinq hommes ont entamé la grande finale avec sérénité.

© LeStream

Ils y ont été opposés à l'équipe française BlackBelts, sortie de la deuxième séance de qualification. Bien plus modeste, ce mix a créé la surprise en se qualifiant au nez et à la barbe de la Team Jbzz en finale de cette qualification.

La grande finale a donc vu s'opposer deux équipes au style totalement différent. StartedFromCS, avec des individualités nettement supérieures à son adversaire, n'a fait qu'une bouchée de BlackBelts. Deux victoires 13 à 4 sur Haven et 13 à 6 sur Bind vont sceller le sort de cette grande finale et sacrer l'équipe de notre compatriote. Les cinq hommes empochent au passage les 10.000€ promis au vainqueur !

© THESPIKE

Kévin "Ex6TenZ" Droolans écrit donc une nouvelle ligne à son palmarès Valorant et semble de plus en plus s'ouvrir les portes d'une éventuelle nouvelle carrière sur le jeu.