Coup de tonnerre sur la scène CS:GO ! Notre joueur emblématique, notre meilleur ambassadeur à l'international, Kévin "Ex6TenZ" Droolans, raccroche la souris et met un terme à sa carrière de joueur professionnel.

Que cette année 2020 est déjà forte en émotion ! Si la scène esportive belge ne fait qu'évoluer au fil des saisons, elle vient de perdre aujourd'hui l'une de ses légendes. Joueur professionnel depuis 2009 sur Counter-Strike : Source, le Belge aura presque tout vécu au fil des années. Seule une victoire dans un tournoi "Major" lui aura échappé.



C'est chez VeryGames que notre compatriote va véritablement exploser et démontrer au monde entier ses capacités de leader en jeu, de meneur d'hommes mais aussi de fin stratège. Parti de rien mais bien accompagné par son compatriote Adil "ScreaM" Benrlitom et les Français Nathan "NBK" Schmit, Edouard "SmithZz" Dubourdeaux (lui aussi jeune retraité), Richard "Shox" Papillon, Kenny "KennyS" Schrub et Cedric "RpK" Guipouy, Ex6TenZ va gravir les échelons jusqu'à amener son équipe au sommet de la scène Counter-Strike compétitive.



© VeryGames

En plus de dix ans de carrière, le Belge va s'illustrer dans plusieurs structures de renom telles que Titan, G2 Esports, Team LDLC et GamerLegion. Notons également son passage par l'équipe belge Epsilon Esports en 2008. Chacun de ces transferts a marqué une étape dans la carrière du joueur et celui-ci a, à chaque fois, su étoffer son niveau de jeu et sa personnalité au contact de coéquipiers différents.

Rappelons également qu'Ex6TenZ a porté à plusieurs reprises le maillot de l'équipe nationale dont il était le leader incontesté. Que ce soit pendant les Worlds Championships en 2015 ou lors des World Electronic Sports Games (WESG) en 2017, il n'aura jamais hésité à donner de sa personne afin de représenter fièrement les couleurs de notre pays.



Toutes ces expériences l'ont fait grandir à titre individuel jusqu'à devenir un leader en jeu charismatique et redouté de tous. Malheureusement, la pression, les responsabilités et les efforts inhérents à ce rôle auront fini par l'épuiser. L'amour du jeu ne suffisant plus, Ex6TenZ a logiquement annoncé son retrait définitif en tant que joueur professionnel.



En revanche, cela ne veut pas dire que nous ne reverrons plus notre compatriote sur le circuit mondial. Ce dernier, fort de son expérience et de ses connaissances pointues du jeu, a annoncé vouloir se diriger vers une carrière d'entraineur. Suite logique dans son parcours, cette nouvelle fonction devrait lui aller comme un gant et son CV devrait l'aider à trouver rapidement une place dans un projet ambitieux.



Pour mémoire, voici quelques-unes des plus belles lignes du palmarès d'Ex6TenZ :

Copenhagen Games 2011

ESWC 2011 et 2017

ESL Major Series One Summer 2013

StarLadder StarSeries VII

ESL Major Series One Fall 2013

DreamHack Invitational II

© Benjamin Meulemans

Merci pour tout Ex6 et bonne chance dans tes projets futurs !