Actuel leader de Serie A, le club de football professionnel de l'AC Milan vient d'annoncer son arrivée officielle dans le sport électronique. Après la Juventus et l'Inter Milan, c'est le troisième club italien d'envergure à effectuer un tel investissement dans l'esport.



Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les "Rossoneri" ont fait appel à la structure italienne QLASH pour les accompagner dans leur nouvelle aventure. Pour rappel, c'est déjà elle qui avait lancé l'Inter Milan en début d'année !



Appelée "AC MILAN QLASH", la nouvelle structure sera active, dans un premier temps, sur FIFA21 et Brawl Stars. Deux joueurs ont d'ailleurs déjà été annoncés sur la simulation de football d'EA Sports : les Italiens Diego "QLASH Crazy" Campagnani et Fabio "QLASH Denuzzo" Denuzzo. Alors que le premier évoluera sur Playstation (où il a terminé premier du ranking mondial sur FIFA20), le second se chargera de la partie Xbox des futures compétitions.

Les deux hommes prendront part à la saison 2020/2021 de l'eSerie A TIM, le championnat italien de FIFA21. Mais ils représenteront également le club lors d'autres compétitions internationales telles que les FIFA Global Series ou encore la FIFA Club World Cup !



© AC MILAN QLASH

"Nous sommes heureux d'annoncer ce tout nouveau partenariat avec QLASH. Cet accord constitue une nouvelle étape importante dans la voie de la modernisation et de l'innovation de notre club. Nous sommes convaincus que ce sera une expérience passionnante et incroyable, tant pour nous que pour nos fans du monde entier, et nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure esportive en partenariat avec une entreprise de premier plan comme QLASH." se réjouit Casper Stylsvig, directeur général des recettes de l'AC Milan.



Les joueurs Brawl Stars, évoluant jusqu'à présent sous les couleurs de QLASH, sont également transférés au club. Ce qui signifie que l'équipe sera au départ de la finale mondiale de la discipline les 21 et 22 novembre prochains. Belle pioche pour une première !