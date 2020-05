L'entreprise belge META, anciennement 4Entertainment, est à la tête de multiples projets esportifs d'envergure au Benelux. Afin de continuer sa progression fulgurante, la société vient de lever un million d'euros de financement de la part d'investisseurs privés.



Ce qui fait la réussite du sport électronique aujourd'hui est l'engagement et la bonne santé des sociétés qui œuvrent dans l'ombre afin de proposer du contenu de qualité aux joueurs. Pour rendre cela possible, il est essentiel que ces entreprises jouissent des moyens de leurs ambitions afin de pouvoir évoluer dans un cadre professionnel stable et serein. C'est le cas de mastodontes mondiaux tels que l'ESL, la DreamHack, Riot Games, ...

Aujourd'hui, c'est au tour d'une agence belge de faire un pas de géant vers les sommets. META, très active dans le Benelux, vient en effet d'annoncer l'arrivée d'un million d'euros de financement afin de consolider sa place de leader dans notre pays et chez nos voisins néerlandais et luxembourgeois.



Déjà à la tête de la Belgian et Dutch League sur League of Legends, mais également de la Rainbow Six Benelux League, du RSCA Esports, de Gamelux, de la GameForce, de la plateforme de tournoi RIV4L et de bien d'autres projets, cette bouffée d'oxygène financière va considérablement booster la société et devrait lui permettre de continuer son développement dans notre pays mais hors de nos frontières également !

Parmi les investisseurs, on compte notamment les DJs belges Dimitri Vegas et Like Mike, déjà à la tête de la structure esportive "SMASH Esports" ainsi que Lost Frequencies. Preuve que l'esport touche et intéresse un public de plus en plus large !

Cette marque de confiance de la part de certains investisseurs, en plus des nombreux partenaires déjà séduits par le projet, tels que G2 Esports, KBC, Omen, Audi, Orange, Riot Games, Ubisoft, Proximus et Red Bull, devraient définitivement fournir une crédibilité inébranlable à l'entreprise et asseoir un peu plus son quasi-monopole sur la scène du Benelux. Reste à espérer que cela n'étouffera pas les plus petites organisations en les empêchant d'atteindre des partenaires plus importants !



© META

Tout cela devrait aider META à continuer à faire entrer de nouvelles entreprises dans le monde du sport électronique, ce qui, espérons-le, devrait être bénéfique pour tout le monde !