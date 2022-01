C'est ce lundi 24 janvier en soirée qu'a été publiée cette annonce sur le Twitter de l'ESL, un des plus gros organisateurs de compétitions esport au monde, et principalement CS:GO.



Au travers d'un communiqué, on apprend que ESL Gaming et FACEIT (NDLR: Une plateforme d'organisation de tournois) fusionnent pour devenir ESL FACEIT Group.



Joug Saoudien

Sous cette fusion, on peut y lire que le groupeappartiendra désormais à, un fond d'investissement saoudien public, dépendant notamment du prince héritier saoudien

Mohammed Ben Salmane © D.R.

1,5 Milliard de dollars

sera cédé pour la modique somme de, tandis queest repris pour

ESL et FACEIT conserveront leurs directeurs dans le nouveau groupe, avec Craig Levine et Niccolo Maisto en tant que co-CEO. Ralf Reichert, cofondateur d’ESL, assumera un rôle non opérationnel en tant que président exécutif.

Controverse

Il est fort à parier que ceci risque de faire grincer des dents dans la communauté esport.



En effet, en 2020, le LEC et BLAST avaient annoncé leur partenariat avec NEOM, la ville futuriste d'Arabie Saoudite, mais le projet avait été abandonné suite à plusieurs levées de boucliers issues de différents milieux, en protestation contre les dérives du régime.