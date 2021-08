C'est en effet une surprise pour toute la communauté. Team oNe eSports qui tenait la seconde position du Groupe A avec 3 victoires et 3 défaites, et ce derrière BDS qui n'avait pourtant qu'une seule défaite, a finalement pu s'imposer lors de l'arbre final.





Ils remportent ce tournoi majeur pour Rainbow Six, s'offrant ainsi un billet pour les qualification au Six Invitational 2022 (NDLR : tournoi d'envergure organisé par Ubisoft) , ainsi que 200.000$ de cash prize.





© Ubisoft



Pour accéder à la finale, Team oNe a d'abord du se défaire des Américains de DarkZero sur le score de 2-0, puis de leurs compatriotes de Team Liquid 2-1.



Lors du match final en BO5 face aux Russes de Empire, il leur aura fallu 5 manches pour se sortir d'un match extrêmement serré.