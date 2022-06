L’équipe, composée d’, de, dede’ et de leur coach, termine à la première place avec un total de 203 points.Ces compétiteurs remportent ainsi, après quatre jours intenses deL’équipe gagnante recevra également des fonds supplémentaires, provenant duLe tournoi, composé de nations européennes, asiatiques et américaines, comptait un total de 64 joueurs et 16 entraîneurs.L’équipe britannique est suivie au classement par le Vietnam, le Brésil et la Corée du Sud, qui remportent respectivement 58 000$, 54 000$ et 44 000$ sur les 500 000$ du prize pool de départ.

© D.R.

L’équipe britannique a démarré en force cette compétition, en remportant la deuxième victoire lors du premier jour.



Elle a ensuite obtenu une impressionnante deuxième place, à l’issue du 3ème match, où elle a récolté 18 kill points : un record pour la première journée !



Le roster a poursuivi sur sa lancée lors de la deuxième journée d’action en remportant une autre victoire qui lui a permis de rester dans la course au titre. La troisième journée a vu l’équipe élever son niveau de jeu d’un cran supplémentaire, avec une victoire et 40 éliminations au cours des cinq matchs disputés.



Vard, Fexx et MykLe ont particulièrement brillé, assurant respectivement 12, 11 et 9 éliminations.



La dernière journée n'a pas fait exception à la règle, l’équipe poursuivant ses efforts en remportant le 17ème match.



En conservant son sang-froid lors de ces derniers moments cruciaux, elle remporte le titre de la PNC 2022 avec 203 points.



Les Britanniques l’emportent ainsi face à la concurrence féroce du Vietnam et du Brésil, qui ont terminé à la deuxième et troisième place. Vard a également reçu le prix du Most Valuable Player (MVP) après avoir obtenu 36 kill points sur l’ensemble de l’événement.