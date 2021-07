Le 18 juillet dernier se déroulait la grande finale du championnat IEM Cologne 2021.

Ce tournoi CS:GO majeur est un des plus importants au niveau mondial et permettait, pour les teams participantes, d'accéder à pas moins de 1.000.000$ de cash prize pool.



Au total, 24 équipes s'affrontaient depuis le 6 juillet pour tenter d'atteindre une part du butin, mais alors que 8 étaient d'office qualifiées, 16 d'entres elles devaient passer par des phases qualificatives :

Les 16 équipes concernées par ces qualifications :

Alors que les équipes qualifiées d'office étaient :

Au final, après plusieurs victoires successives ( 2-1 vs, 2-1 vs, 2-1 vs, 2-0 vs) , c'est donc l'équipe Russo-ukrainienne " Natus Vincere " qui s'est imposée en grande finale face à l'équipe Européenne G2 Esports sur le score de 3 à 0 en BO5.Avec cette victoire, l'équipe prend la tête du classement mondial.