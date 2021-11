Les Worlds 2021, c'est fini !

Ce samedi 6 novembre se clôturait donc la compétition League of Legends la plus importante de l'année où 22 équipes devaient se disputer le titre à Reykjavik en Islande.



Alors que plus aucune équipe européenne ni américaine ne concourraient depuis les 1/4 de finale, on savait déjà que la finale serait 100% asiatique puisque seule une équipe chinoise et 3 équipes coréennes faisaient encore partie du tableau.

EDward Gaming ( Chine ) DWG Kia ( Corée ) Gen.G ( Corée ) T1 ( Corée )

Deux demi finales plus loin, EDward Gaming (EDG) et DAMWON Gaming (DWG Kia) parvenaient à se débarrasser de leurs adversaires respectifs, tous deux sur le score de 3-2, et atteignaient donc la finale.

L'équipe Chinoisedevait alors affronter en finale l'équipe Coréenne, et au terme d'un match serré en BO5, finit par l'emporter.La mission ne fut pourtant pas des plus faciles pour les, ils affrontaient tout de même, les champions du monde en titre, qui parvinrent d'ailleurs à se hisser à un petit point de la victoire puisqu'en milieu de game, le score était deen leur faveur.

Toutefois,mettra constammentsous pression, et parviendra à revenir à, unrare en finale des Worlds de League of Legends puisque le dernier remonte à 2016 !

Pour l'anecdote d'ailleurs, l'origine du nom "Silver Scrapes" date de 2012, lors de la 2e édition des Worlds.



A cette époque, Riots connait de multiples ennuis technique lors du dernier 1/4 de finale qui se joue également en BO5 entre CLG EU et Team World Elite . En plein direct, alors que le score est de 2-2, le dernier round doit être recommencé à plusieurs reprises, ce qui agace public et joueurs.



Durant ces interruptions qui durent plusieurs heures, la chanson de Danny McCarthy "Silver Scrapes" repasse en boucle sur le stream Live. C'est ainsi que le terme "Silvers Scrapes" est devenu légendaire et également le terme employé lorsqu'on atteint un score de 2-2 en BO5.

Bravo à l'équipe Chinoissqui remporte cette 11e édition des Worlds, sur le score honorable deLa finale entre les 2 équipes aura été suivie par pas moins de, un record !

Ils repartent avec un cashprize de 489.500 $ !